ZDA kupuje dodatne doze cepiva, drugi odmerek prejela tudi Harrisova

Zvezna vlada bo kupila še 200 milijonov dodatnih doz cepiva, dostave pa bodo seveda najprej odvisne od zmogljivosti proizvajalcev. Za zdaj sta potrjeni le cepivi Pfizerja in Moderne. Vendar pa Biden zagotavlja, da bo to izvedljivo, ker imajo sedaj strategijo, ki temelji na znanosti, ne pa na politiki, in na resnici, ne na zanikanju dejstev.

Biden je dejal, da bodo načrtovani odkup cepiva sedaj povečali s 400 na 600 milijonov doz. Odkupili bodo dodatnih 100 milijonov od Pfizerja in dodatnih 100 milijonov od Moderne. Te dodatne doze bodo sicer na voljo šele do poletja.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom v ZDA do torka zvečer okužilo že 25,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 425.000. Biden je že pred dnevi napovedal, da pričakuje, da bo število smrti naraslo na 600.000 in več.