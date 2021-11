ZDA nameravajo od tujcev na kopenskih mejah od januarja zahtevati dokaz o cepljenju

Kopenska mmeja med ZDA in Kanado.

Enak pogoj bo veljal tudi za tiste obiskovalce ZDA, ki vstopajo s trajekti na jezerih, rekah in morju. Na napoved iz Bele hiše so se kritično odzvali predstavniki voznikov tovornjakov in prevoznih podjetij.

Vlada predsednika Josepha Bidna sicer upa, da bo večina ameriških podjetij do 22. januarja tako ali tako zahtevala obvezno cepljenje od svojih zaposlenih. Nova vladna pravila za obvezno cepljenje zaposlenih v večjih zasebnih podjetij so trenutno predmet tožb na sodiščih.

V ZDA so doslej proti covidu cepili okrog 60 odstotkov vsega prebivalstva.