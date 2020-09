ZDA ne bodo sodelovale z WHO pri razvoju cepiva, Avstralija v recesiji po 29 letih

Skupno število potrjenih okužb s koronavirusom na svetu se približuje 26 milijonom. V Braziliji, drugi najhuje prizadeti državi, so zabeležili že skoraj štiri milijone primerov. Večina evropskih učencev se je medtem vrnila v šolske klopi. Posebnost novega šolskega leta je vsekakor nošenje mask. Američani so medtem sporočili, da ne bodo sodelovali s 'pokvarjeno' WHO pri razvoju in pravični distribuciji cepiva, študija, opravljena na Islandiji, pa daje novo upanje.

Na desetine milijonov učencev je poleg slovenskih otrok včeraj znova sedlo v šolske klopi. Z zaščitnimi maskami na obrazu so šolski prag med drugim prestopili učenci v Franciji, Belgiji, Rusiji in na Poljskem. Grčija je medtem prestavila odprtje šole za en teden, in sicer na 14. september. V državi namreč beležijo večjo rast okužb. Starši in učitelji po vsej Evropi so izrazili strah, da stroga fizična razdalja in higienski ukrepi ne bodo mogli preprečiti drugega vala covida-19, še posebej zdaj, ko na vrata trka tudi sezonska gripa. Večina evropskih vlad je sicer ugotovila, da je večje tveganje izguba normalnega pouka v učilnicah, kar bi močno vplivalo na današnje generacije. Pouk na daljavo tudi za večino zaposlenih staršev ni vzdržen. Približno 12 milijonov učencev se je v ponedeljek v šole vrnilo v Franciji. Maske so obvezne tako za učitelje kot učence, starejše od 11 let. Učenci so se prvi dan šole pritoževali, da se jim maske zdijo nekoliko "čudne", učitelji pa so na drugi strani zaskrbljeni, kakšen vpliv bi lahko imelo "skrivanje obraza z maskami"na učence. Maske so sicer v Franciji zdaj obvezne tudi na vseh delovnih mestih, vlada pa je ob tem odločena, da kriza ne sme zaustaviti življenj državljanov.

icon-expand Prvi šolski dan v Nemčiji FOTO: AP

Američani ne želijo sodelovati z WHO ZDA se ne bodo pridružile mednarodni pobudi za skupen razvoj in distribucijo cepiva proti novemu koronavirusu Covax, je v torek sporočila Bela hiša. ZDA ni všeč, ker pobudo, v kateri sodeluje že več kot 150 držav, usklajuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Predstavnik Bele hiše je v izjavi za medije dejal, da so pod vodstvom predsednika Donalda Trumparaziskave in razvoj cepiva napredovali brez primere, ne želijo pa sodelovati s "pokvarjeno" Svetovno zdravstveno organizacijo in Kitajsko. Odločitev ZDA je razburila številne vodilne strokovnjake, razočarala pa tudi WHO, ki opozarja, da bi lahko tovrstne odločitve onemogočile zdravljenje mnogim ljudem po svetu.

icon-expand Vlada Donalda Trumpa ne želi sodelovati z WHO pri razvoju in distribuciji cepiva. FOTO: AP

Demokratski kongresnik iz Kalifornije Ami Bera je menil, da gre za še eno kratkovidno politično odločitev Bele hiše, ki bo oslabila prizadevanja za razvoj cepiva proti koronavirusu. "Pridružitev Covaxu bi le zagotovila, da imajo ZDA dostop do cepiv, ki jih bodo razvile druge države. Soliranje bo povečalo tveganje, da ZDA cepiva ne bodo dobile dovolj hitro," je dejal kongresnik. V ZDA sicer cepivo razvija več podjetij. Študija: Protitelesa pri pacientih s covidom-19 prisotna še štiri mesece Študija na Islandiji je medtem pokazala, da protitelesa proti covidu-19 pri pacientih ostanejo prisotna do štiri mesece po diagnozi. V svojo raziskavo so vključili 30.000 ljudi. Pri 90 odstotkih sodelujočih so po štirih mesecih odkrili protitelesa. Delo raziskovalcev s Harvarda in ameriškega nacionalnega zdravstvenega inštituta je do zdaj najobsežnejše delo o odzivu imunskega sistema na virus in je dobra novica za prizadevanja za razvoj cepiv, poroča Associated Press. V komentarju, objavljenem ob študiji v New England Journal of Medicine, so znanstveniki zapisali: "Če lahko cepivo spodbudi nastajanje dolgotrajnih protiteles, kot se zdi, da to počne naravna okužba, daje upanje, da imunost na ta nepredvidljiv in zelo kužen virus morda ni minljiva." Nekatere manjše študije so prej nakazovale, da lahko protitelesa hitro izginejo in da nekateri ljudje z malo ali nič simptomov sploh ne ustvarijo protiteles. Študijo je opravilo podjetje DeCODE Genetics iz Reykjavika, hčerinsko podjetje ameriškega biotehnološkega podjetja Amgen, z več bolnišnicami, univerzami in zdravstvenimi uslužbenci na Islandiji. Država je od konca februarja, ko so odkrili prve primere covida-19, testirala 15 % prebivalstva, kar daje trdno podlago za primerjave.

icon-expand Raziskovalci so v sklopu študije pri 90 odstotkih sodelujočih odkrili protitelesa proti covidu še štiri mesece po okužbi. FOTO: Shutterstock