ZDA se bodo pridružile pobudi Covax

Kot je povedal v spletnem pogovoru z vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), bo predsednik Joe Bidenuredbo o pridružitvi pobudi Covax izdal danes. V uredbi bo tudi napoved pridružitve programu za pospešitev razvoja cepiv proti covidu-19, zdravil in diagnostičnih sredstev, ki ga vodi WHO, je dejal Fauci.

Vodilni ameriški zdravstveni strokovnjak je prav tako potrdil Bidnovo odločitev za vrnitev ZDA v WHO, iz katere je državo umaknil njegov predhodnik Donald Trump. "Pridružujem se kolegom predstavnikom v zahvali WHO za njeno vlogo pri vodenju globalnega zdravstvenega odziva na to pandemijo,"je dejal Fauci in napovedal, da bo nova administracija obnovila tesno sodelovanje z zdravstveno agencijo ZN.