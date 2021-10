ZDA v novembru odpirajo meje za cepljene turiste

V prizadevanjih za upočasnitev širjenja novega koronavirusa so ZDA že marca 2020 zaprle meje za večji del potnikov iz Evropske unije, Velike Britanije in Kitajske. Kasneje so na seznam dodale še Indijo in Brazilijo. Obenem so oblasti prepovedale vstop večini potnikov prek kopenske meje z Mehiko in Kanado.

Visoki predstavnik Bele hiše je v torek napovedal, da bo odprtje potekalo v dveh fazah. Sprva bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za nenujna potovanja, med katera denimo spadajo družinski obiski ali turizem. Obenem bodo tako kot že zadnje leto in pol v državo lahko vstopali tudi necepljeni, ki so na t. i. nujni poti.