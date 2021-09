'Zdi se, da vlada ni pozabila na ranljive skupine, temveč jih je namerno prezrla'

Med prvimi, ki so se odzvali na novi vladni odlok, ki je bil sprejet v soboto, v veljavo pa stopi v sredo, in po katerem velja, da bo PCT-pogoj veljal praktično povsod, je bil CNVOS, krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1400 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. Ta je vlado med drugim spomnila na 212.000 Slovencev, ki nujnih življenjskih potrebščin ne kupujejo v živilskih trgovinah, ampak jih prejmejo v humanitarnih skladiščih. Kot so opozorili, z novim odlokom ti v skladišča nimajo več vstopa brez izpolnjevanja enega od pogojev PCT. Zato se sprašujejo, kako bodo prišli do osnovnih živil. CNVOS je vlado hkrati pozval, naj razširi izjeme in prepreči takšne dileme. "Naj nam virus ne vzame človečnosti," so zapisali.

Pa so naleteli na hladen tuš. Vodja vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo Matej Lahovnik je ob novici o njihovi zahtevi zapisal: "Ranljivih ne ogroža PCT, ampak neizpolnjevanje PCT, več izjem bi pomenilo več možnosti za širjenje virusa." Dodal je, da je spraševanje, kako bo odslej, ko bo pogoj PCT obvezen, "odveč, ker se s cepljenjem zlahka izpolni". Njegov komentar je nato delil tudi predsednik vlade Janez Janša.