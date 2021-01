Zdravilna moč objema, tudi če je vmes plastična pregrada

Obup in osamljenost pogosto prežene že samo objem. Tega se zavedajo tudi v eni od italijanskih bolnišnic, kjer bolnikom s covidom-19 in njihovim svojcem omogočajo varen stik med dolgotrajnim okrevanjem. Na okvir vrat so pritrdili plastično ponjavo s posebnimi rokavi in nastal je oddelek za objemanje. Pobudnika sta zdravstvena tehnika, ki sta ugotovila, da videoklici niso več zalegli in da so pacienti postajali vedno bolj potrti. Zdaj sta poskrbela za nepopisno srečo, saj ganjeni svojci ne zmorejo ustaviti solza.

