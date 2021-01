Zdravili za revmatoidni artritis zmanjšali nevarnost smrti pri covidnih pacientih za 24 odstotkov

Obe zdravilni učinkovini prav tako zmanjšati hospitalizacijo za sedem do 10 dni, rezultate študije povzema Independent. Učinkovini sta bili najbolj učinkoviti, ko sta bili uporabljeni poleg kortikosteroidov, ki so se že pred tem izkazali kot učinkoviti pri kovidnih pacientih."Na vsakih 12 pacientov, ki jih zdravimo na intenzivni negi, bi lahko rešili eno življenje," je za novinarje dejal Anthony Gordon, vodja študije in profesor na Imperialnem kolidžu v Londonu. V študijo je bilo zajetih 800 pacientov v šestih državah.

Britanski zdravstveni minister Matt Hancock je študijo oziroma njene rezultate označil za še eno prelomnico v boju proti covidu-19. Vlada in NHS sta izdala tudi nove smernice za bolnišnice, ki so ob rekordnih številkah novih dnevnih primerov na robu zmogljivosti. Britanske bolnišnice naj bi imele zaloge obeh zdravil, pri covidnih pacientih naj bi ju začeli uporabljati že danes. "Velika Britanija vedno znova dokazuje, da je v ospredju pri prepoznavanju in zagotavljanju najbolj inovativnih in obetavnih zdravljenj za svoje paciente," je po poročanju Independenta še dodal minister.