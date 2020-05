Zdravilo proti malariji: večja verjetnost za smrt in srčno aritmijo bolnikov s covid-19

Raziskovalci študije, ki je bila danes objavljena v znanstveni reviji The Lancet, so analizirali podatke o več kot 96.000 pacientih, ki so imeli potrjeno bolezen covid-19 in ki so se zdravili v 671 bolnišnicah. Vsi so bili hospitalizirani od lanskega decembra do sredine aprila 2020 in so umrli ali so bili iz bolnišnice odpuščeni do 21. aprila.