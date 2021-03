Zdravje zob se je med epidemijo poslabšalo

Z akcijo želijo opozoriti tudi na osebno odgovornost vsakega posameznika. Ustne bolezni so nenalezljive in zato močno pogojene s socialnimi in ekonomskimi dejavniki. "Zato je pomembno, da poudarjamo preventivo," je dejal na današnji novinarski konferenci zdravniške zbornice pred sobotnim svetovnim dnevom.

Projekt so sicer pripravili že ob lanskem svetovnem dnevu ustnega zdravja, a so ga zaradi epidemije preložili in nato zagnali jeseni. "V času epidemije je najbolj pešala preventivna dejavnost," je odločitev pojasnil predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlović .

Zdravniška zbornica Slovenije je v sodelovanju s stomatološko sekcijo in sekcijo pedontologov Slovenskega zdravniškega društva, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in študenti dentalne medicine pripravila projekt ustno zdravje. Z njim želijo prebivalce ozaveščati o pomenu preventive pri zagotavljanju ustnega zdravja in o pomenu ustnega zdravja za splošno zdravje.

Zaustavitev preventivnih dejavnosti se pozna tudi na znatnem poslabšanju ustne higiene pri šolarjih v času epidemije, opažajo šolski zobozdravniki. Več je karioznih zob in bolezni dlesni, je povedal podpredsednik stomatološke sekcije Matej Leskošek. "Med šolanjem na daljavo jih je verjetno veliko pozabilo na redno, natančno in pravilno ščetkanje zob. Verjetno so šolarji malce dlje spali, se zbudili tik pred začetkom pouka in ni bilo časa za umivanje zob," je povedal. Po njegovi oceni so doma bolj dosegljivi tudi sladka pijača in prigrizki.

Tudi v času epidemije nesreča ne počiva. Večina poškodb zobovja se zgodi doma, je poudaril vodja centra za otroško in preventivno zobozdravstvo Rok Kosem. Doma se zgodi kar 80 odstotkov poškodb mlečnih zob ter 40 odstotkov poškodb mlečnih in stalnih zob. Zato je pomembno, da ljudje vedo, kako ukrepati v nujnih primerih. Če pride do izbitja zoba, je treba zob najti in ga poskusiti vstaviti nazaj. Če laik pri tem ne uspe, je treba poiskati pomoč in zob v vmesnem času dati v tekočino, kot so mleko, fiziološka raztopina ali pa da bolnik zob v usta med lice in dlesen. Tudi odlomljen del zoba je dobro poiskati, saj ga je mogoče pritrditi nazaj.

Matej Praprotnik z Zdravniške zbornice Slovenije pa je opozoril na težave in pasti dentalnega turizma. "Čezmejno zobozdravstvo je bilo v času ukrepov oteženo. Pokazali so se vsi razlogi, zakaj je pomembno zobozdravnika izbrati doma," je spomnil Praprotnik. Poudaril je pomen družinskega zobozdravnika, ki pozna bolnikovo zgodovino in tudi družinske bolezni. "Odsvetujemo hitro, kampanjsko reševanje zobozdravstvenih težav, ko se pojavijo. Ustno zdravje je treba spremljati," je dodal.