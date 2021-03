Zdravljenje hospitaliziranega bolnika je v povprečju stalo 14 tisoč evrov

Cenik zdravljenja hospitaliziranih, ne glede na število dni, kaže, da je zdravljenje za tiste brez zapletov stalo 8.000 tisoč evrov. Dvakrat toliko za tiste z zapleti, 46 tisoč evrov pa je bilo vredno zdravljenje na intenzivni negi. "Po naši oceni in tudi na ta val bolnikov, ki smo ga imeli, ocenjujemo, da je vsaj v tej zagonski fazi ta cena bila potrebna," pojasnjuje Daniel Grabar, strokovni direktor SB Murska Sobota. Cene so namreč zavodi skupaj z ministrstvom oblikovali pomladi, ko je bilo pacientov malo, zahteve pa velike. Tako kadrovske kot materialne.

Kako je uspelo del bremena bolnišnic prevzeti domovom za starejše, ki so na drugi strani dobili za okuženega varovanca le nekaj deset evrov dodatka na dan? Bistveno premalo so dobili domovi in bistveno preveč bolnišnice za to konkretno storitev. Res pa je, da so bolnišnice na ta način navzkrižno subvencionirali podplačane programe. Tako, da oni so ta denar premestili na druge storitve na nek način, ampak to je netransparentno delovanje," navzkrižja pri financiranju pojasnjuje zdravnik Igor Muževič.

Bolnišnicam težko zamerimo, dodaja Muževič, saj so na ta način polnile primanjkljaje iz preteklih let. Veliki zavodi z izjemo ljubljanskega UKC so preteklo leto zaključili v zelenih številkah. A na tak način ne bo šlo v nedogled, odgovarjajo v zdravstveni zavarovalnici. "Zdaj se je pokazalo, da so obstoječe cene predvsem tega bolnišničnega zdravljenja covidnih bolnikov previsoke, zdaj je čas, da se seveda lotimo preračuna," pravi Marjan Šušelj, generalni direktor ZZZS.

Zavarovalnica skupaj z Združenjem zavodov in ministrstvom pripravlja nov cenik, ki naj bi ga predstavili v naslednjih dneh."Ocenjujemo, da bo dejansko prišlo do pomembnega znižanja cene," pravi Šušelj. Grabar še dodaja: "Zadnjih dogovorov ne poznam, vem da je bilo več izhodišč. Tako da naj bi se cena znižala za okoli 30 odstotkov."

Za zdravljenje covidnih bolnikov 128 milijonov evrov

V lanskem letu so v bolnišnicah hospitalizirali več kot 9.000 bolnikov s covidom. Iz blagajne je šlo za zdravljenje več kot 128 milijonov, kar pomeni, da je v povprečju zdravljenje enega hospitaliziranega bolnika stalo dobrih 14 tisoč evrov. "Takšnega obsega odhodkov zavoda," pravi Šušelj, "si preprosto ne moremo privoščiti, ker bi seveda na ta način ogrozili financiranje tudi drugih izdatkov za zdravstvene storitve." Razmišljati moramo še o drugih programih. Zavarovalnica bo zagotovila dodatna sredstva za zdravljenje drugih, s covidom nepovezanih zdravstvenih stanj. Na ta način želimo, dodaja Šušelj, spodbuditi zavode, da povečajo obseg dela in tako omejijo že tako dolge čakalne vrste.