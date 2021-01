'Zdravljenje tistih, ki so zdaj izostali, bo v prihodnosti ogromen izziv'

Vojko Flis , direktor mariborskega UKC, pa je povedal, da so razmere podobne kot v Ljubljani. " Ves čas opozarjamo, da niso največja težava postelje za akutne bolnike, saj si bolnišnice pomagamo med sabo. Meje pa nam postavljajo postelje za intenzivno nego. Pred pandemijo smo jih imeli 20, zdaj smo število povečali za 50, kar pomeni tudi izjemno povečevanje števila ljudi, ki morajo delati v intenzivnih enotah. Če bi se povečalo število obolelih bolnikov, se bo povečalo tudi število bolnikov v intenzivnih posteljah. Pri nas je trenutno zaradi pandemije odsotnih 800 zaposlenih, kar je skoraj ena tretjina delavcev. Upajmo, da tretjega vala ne bo. Bojazen obstaja, kako bi heroji, ki se borijo s to boleznijo, to zmogli."

Poklukar je dejal, da poskušajo zaposlenim v UKC Ljubljana predstaviti, zakaj se je treba cepiti, na neki strokovni podlagi in podlagi izkušenj iz tujine. "Pri cepljenju proti gripi nismo nikoli presegli 30 odstotkov, proti covidu-19 pa bomo do ponedeljka predvidoma precepili 3800 zaposlenih, to je 40 odstotkov zaposlenih. Na cepljenje čaka še 1700 prebolevnikov, na koncu bo to 60 odstotkov," je z veseljem povedal Poklukar.

Flis je povedal, da morata obe osrednji zdravstveni ustanovi zdraviti tudi druge bolezni – če ne drugega, vsaj nujna medicinska stanja, je povedal. "Ta trenutek ni mogoče napovedati, kako bomo, če se bo dalo, nadomestili zdravljenje pri tistih skupinah, ki so zdaj ostale nekoliko ob strani,« je še dodal. "Obe urgenci delata na zgornji meji svojih zmogljivosti, 400, 500 ljudi dnevno–kdor koli pride, mu pomagamo. Ob strani pa morda ostanejo bolniki, ki niso življenjsko ogroženi. Zdravljenje teh bo v Evropi ogromen, ogromen izziv," je zaskrbljeno napovedal.

"Vrniti se moramo k osnovam – vemo, da so osnovni ukrepi tisti, ki delujejo. A delovali bodo takrat, ko bomo na prvo vrsto postavili sebe in sočloveka. Takrat bodo delovali brez dodatnih ukrepov," je za konec povedal Poklukar.