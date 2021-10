Zdravnica na podlagi protiteles neupravičeno izdaja potrdila o prebolevnosti

Pomurci so že nekaj časa imeli možnost potrdila o prebolevnosti pridobiti brez upoštevanja veljavnega odloka. Potrdilo o prebolevnosti je določeno v odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, v katerem piše, da se pogoj PCT izpolnjuje tudi "z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni". Bralci so nas opozorili, da so številni potrdila uporabljali za izogibanje pogoju PCT.

Zdravnica koncesionarka pa je v pogovoru, ki smo ga opravili z njo, izjavila, da izdaja potrdila le na podlagi prisotnosti protiteles, kar je v nasprotju z odlokom o načinu priznavanja prebolevnosti v Sloveniji. Posnetek pogovora si boste lahko ogledali v oddaji 24UR.

V pogovoru z našo novinarko, ki se je predstavljala kot oseba, ki je bila v stiku z okuženo osebo, a ni opravila testa, je dejala, "da potrdilo pri njej dobimo le v primeru, če opravimo test na protitelesa." Novinarka je zdravnici pojasnila, da glede na to, da je bila v stiku z okuženo osebo, bi test na protitelesa moral biti vsekakor pozitiven. Cena za takšno potrdilo pa bi bila nekaj manj od 50 evrov, če bi želeli test na protitelesa opraviti v ordinaciji, kot pa je še dejala zdravnica, "te teste delajo laboratoriji po celi državi".

Protitelesa niso dober pokazatelj

Konec septembra je infektolog Janez Tomažič z Univerzitetnega kliničnega centra opozoril, da določanje protiteles po okužbi z novim koronavirusom oziroma cepljenju proti covidu-19 povzroča zmedo, saj obstajajo različne metode. Po njegovih besedah je pri tem najnatančnejši Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, a gre za zapletene postopke.