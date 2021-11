Zdravnico, ki je pozvala na protest, kolegi pozivajo na delo v covidnih bolnišnicah

Slovenska raziskovalka in profesorica Brigita Skela Savič je z objavo poziva, naj se ljudje pridružijo petkovemu protestu v Ljubljani, sprožila številne jezne komentarje. Mnogi so jo napadli, da ne deluje v prid zdravstvenega sistema, ki je zaradi epidemije covida-19 in hitrega skoka števila okuženih preobremenjen, saj poziva ljudi k druženju, zaradi česar obstaja možnost še dodatnega prenosa okužb med udeleženci nenapovedanega petkovega protesta. A Skela Savičeva očitke zavrača.

Za 24ur.com je dejala, da razmere v zdravstvu dobro pozna, saj je v njem delala 19 let, prav tako so vse njene dosedanje objave usmerjene v zagotavljanje pravočasnih in smiselnih ukrepov. "Le te zagovarjam, usmerjam k cepljenju, sama sem cepljena prebolevnica," pojasnjuje. Prepričana je, da bi morali za nekaj časa zapreti državo in s tem preprečiti prenose okužb. "Ukrepi niso konsistentni, niso premišljeni, niso sorazmerni, niso pravočasni in ključno, ukrepov za epidemijo ne vodijo epidemiologi. Zato vodimo v EU na vseh področjih covidne statistike, dan pa nam je občutek, da je vlada OK, državljani pa niso OK."

"Moti me, da smo tik pred kolapsom, o tem poročajo strokovni direktorji, ki so v velikih stiskah, kako organizirati delovni proces, istočasno pa ne povedo, da ukrepi niso ustrezni in da je potrebno zapreti vse, tudi proteste," opozarja in dodaja: "Pogrešam jasen poziv medicinske stroke, stroke zdravstvene nege in njihovih zbornic, da povedo, da ukrepi niso zadostni in da bo prišlo do kolapsa zaradi tega in ne zaradi nepokorščine državljanov."

Očitke, da so njene objave del politične igre, zavrača in opozarja, da je njen tvit zlorabljen v namene strankarskih bojev. "Moja kandidatura v SD 2018 se izkorišča do skrajnosti. Vsak, ki misli, da bi lahko kaj prispeval k družbi preko sprememb v politiki, mora iti na volitve preko stranke in to vsi vemo. Nisem političarka in v stranki nisem aktivna od novembra 2018, tudi nisem plačnica članarine in nimam nobene aktivne vloge."

V izjavi za medije, ki jo je po objavi poziva na protest objavila na svojem Twitter profilu, je zapisala še, da je protest organiziran pod pogoji PCT, torej z uporabo mask in držanjem potrebne varnoste razdalje, kot zahteva veljaven odlok. A protest, kot vsi petkovi do sedaj, ni prijavljen, prav tako je vlada z odlokom, ki je stopil v veljavo v ponedeljek, prepovedala javno zbiranje.