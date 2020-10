Zdravniki si želijo začasne imunitete za kazenske in civilne tožbe ob epidemiji covida-19

Na petkovi letni skupščini in kongresu Slovenskega zdravniškega društva so med drugim obravnavali tudi vpliv covida-19 na organizacijo zdravnikovega dela. Na njej so zdravniki s primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja z raznih zornih kotov predstavili spremembe, ki jih je povzročilo obravnavanje vse večjega števila bolnikov s covidom-19. Opozorili so na to, da primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester, ter izrazili skrb, da bo ob trenutni dinamiki rasti števila obolelih kmalu premalo intenzivnih postelj z ustrezno izobraženimi timi.

"Izkušnje iz sveta kažejo, da pride do večjih varnostnih tveganj, ko so kapacitete zdravstvenih sistemov presežene, kar se nam trenutno dogaja v Sloveniji. Zdravniki in naši sodelavci so preobremenjeni, pojavlja se izgorelost, motiviranost upada in kljub delovanju v dobri veri narašča verjetnost, da vseh bolnikov ne bo možno niti optimalno niti pravočasno oskrbeti. Opravljanje zdravniškega poklica je poslanstvo in zdravniki se zavedamo svoje odgovornosti,"so opozorili zdravniki. Ob tem so dodali, da bolezni še vedno ne poznamo dovolj in da učinkovitih zdravil in cepiv še ni na razpolago.

Bojijo se, da bi jih lahko bolniki zaradi morebitnih napak ali zamud pri zdravljenju covida-19 tožili. "Zdravstveni sistem je bil podhranjen že pred epidemijo, zato lahko v stiski ob omejenih resursih reagiramo zmotno," pravijo.

Vlado zato pozivajo, naj po zgledih iz tujine izvajalcem zdravstvenih storitev podeli začasno imuniteto za kazenske in civilne tožbe, ki bi lahko sledile nepopolni oskrbi v času izrednih zdravstvenih razmer.