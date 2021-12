Iskanje zdravnikov: '200 popravkov v dveh dneh kaže, da se portal uporablja'

Mnogim je aplikacija že v prvem dnevu delovanja omogočila, da so končno našli zdravnika. A že prvi dan delovanja se je pokazalo tudi, da so podatki, ki so jih pri Sledilniku dobili od ZZZS-ja, pravzaprav zastareli. Ljudje so jih obveščali, zdaj popravljajo in posodabljajo bazo podatkov v realno sliko. Da podatki niso točni, so vedeli že pred začetkom delovanja portala, pravi sogovornik: "Da je teh najdenih napak veliko, smo pravzaprav veseli. Na ta način bomo lahko bazo podatkov prečistili in potem ugotovili, kako bi to ažurirano stanje lahko vzdrževali dalje."

Presenečeni so nad tako številnimi pozitivnimi odzivi: "Predvsem smo veseli, da je ta portal naletel na tako dober odziv tudi pri zdravnikih in ostalih deležnikih, da vnašajo popravke. To, da smo dobili več kot 200 popravkov v dveh dneh, nakazuje, da se portal uporablja." Koliko ljudi ga dejansko uporablja, ne vedo, saj namenoma ne sledijo številu uporabnikov ali kje se gibljejo in kaj iščejo. "Za te analize bo še čas," pravi.