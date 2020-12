V času epidemije skoraj vsak tretji odlaša s klicem ali obiskom zdravnika

Raziskava #Novanormalnost podjetja Valicon je pokazala, da sedem odstotkov vprašanih ocenjuje, da so bili zaradi epidemiološke situacije v državi v zdravstvenih ustanovah obravnavani z odlogom in da se je zaradi tega njihovo stanje poslabšalo. Prav tako skoraj vsak tretji vprašani odlaša s klicem ali obiskom zdravnika zaradi posebnih epidemioloških razmer.

Z raziskavo #Novanormalnost pri Valiconu spremljajo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah.

Zadnja raziskava, ki so jo opravili na vzorcu 539 oseb med 27. in 29. novembrom, je pokazala, da sta od spomladi do zdaj zdravniško pomoč potrebovali skoraj dve tretjini (62 %!)(MISSING) vprašanih: 43 odstotkov osebnega zdravnika, 30 odstotkov zobozdravnika, osem odstotkov pa pomoč na urgenci (seštevek je višji od 62 %!,(MISSING) ker so nekateri med njimi potrebovali več kot eno navedeno obliko zdravstvene pomoči, v povprečju vsak tretji med njimi dve). Med temi jih 29 odstotkov poroča, da so sami odlašali s klicem ali obiskom zaradi posebnih epidemioloških razmer, dodatnih 15 odstotkov pa, da so odlašali, a nič bolj kot bi tudi sicer. Večina (56 %!)(MISSING) s klicem ali obiskom ni odlašala. Stopnja odlašanja zaradi razmer je najvišja pri potrebi po obisku zobozdravnika.

Dobra tretjina vseh (34 %!)(MISSING), ki so v preteklih mesecih potrebovali zdravniško pomoč, poroča, da so bili prestavljeni na kasnejši čas, slaba desetina (9 %!)(MISSING) pa, da sploh niso dobili termina. Značilno več prestavljenih terminov je pri obisku zobozdravnika (44 %!)(MISSING). Med temi, ki so jim termin prestavili na kasnejši čas ali pa ga sploh niso dobili, vsak četrti (24 %!)(MISSING) poroča o občutnejšem poslabšanju stanja. Preračunano na celoten vzorec to predstavlja sedem odstotkov, tako da pri Valiconu ocenjujejo, da je do sedaj zaradi posebnih epidemioloških razmer med prebivalci Slovenije približno 120.000 oseb, ki poročajo, da se jim je zdravstveno stanje oz. indikacija, zaradi katere so pričakovali zdravniško pomoč, občutneje poslabšala, ker niso prišli pravočasno na vrsto.

Pri Valiconu opozarjajo, da gre pri odgovorih za subjektivne ocene anketirancev. V danem primeru je pričakovana določena mera pretiravanja pri oceni nujnosti pomoči in občutnosti poslabšanja stanja pri posamezniku, podobno kot to velja za t. i. socialno (ne)zaželene odgovore, a ta pojav vsekakor ni prevladujoč. Po oceni raziskovalcev je, glede na izkušnje s podobnimi primeri z drugih področij, precenjevanja dejanskega stanja za približno eno četrtino. Skladno s tem ocenjujejo, da je v populaciji dejansko okoli 90.000 prebivalcev, ki so do zdravniške pomoči prišli s časovnim zamikom in poslabšanim stanjem.