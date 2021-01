Zdravstveno osebje vlado in NIJZ poziva h kampanji za promocijo cepljenja

V ponedeljek dobimo novih 16.500 odmerkov cepiva proti covidu-19. Del pošiljke bo namenjen zdravstvenemu osebju, okoli 12.000 odmerkov pa bo na voljo za cepljenje starejših od 80 let v splošni populaciji. Na portalu E-uprava je zanimanje za cepljenje do petka izrazilo nekaj več kot 111.000 ljudi. Zadržki pa še vedno ostajajo med zdravstvenim osebjem. Zato v zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene nege svoje člane pozivajo, naj se cepijo. S tem bodo zaščitili sebe in najranljivejše, s katerimi delajo vsak dan, hkrati pa dali zgled celotni družbi. Pogrešajo pa tudi dobro kampanjo za promocijo cepljenja.

Čeprav so zdravstveni delavci in negovalci promotorji zdravja in zdravega življenja, tudi v tej poklicni skupini opažajo zadržke glede cepljenja proti covidu-19. "Opažamo jih zlasti tam, kjer je informiranost preslaba, kjer so naši kolegi in kolegice prepuščeni bolj kot ne samim sebi, kjer je veliko prostora tudi za teorije zarote," poveMonika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege. Predvsem v domovih starejših,kjer pa delajo z najranljivejšimi. Bistveno bolje so cepiva sprejeta med osebjem v bolnišnicah. "Mi vidimo bolnike, ki pridejo z zapletenimi poteki, tako gripe kot zdaj covida-19. Po drugi strani pa so pri nas vsi deležni bistveno več informacij iz prve roke, z njimi se neposredno pogovarjamo, jim razjasnimo dvome," nadaljuje.

"Mi bomo postorili čisto vse. Z lastnimi zgledi, tudi s spletnimi seminarji, da bi okrepili zaupanje v cepivo, v stroko. Pogrešam pa več sodelovanja,"priznava Ažmanova. Le z ustrezno precepljenostjo bodo razmere v zdravstvenem sistemu vzdržnejše, pravi. Nasprotovanje cepljenju pri tem kadru pa poglablja tudi skepso med ljudmi, ustvarja občutek, da o cepivu vedo nekaj, kar je javnosti skrito. "Stega vidika bi bil lahko vsak izmed nas res najprej egoist. Kajti če smo mi na varnem, potem so vsi okrog nas na varnem. So naši bližnji, so pacienti, je celotna skupnost–in krog je sklenjen." "Zanimivo je, da se ljudje ne glede na to, kako močno si želijo, da bi se epidemija covida-19 zaustavila, zdaj, ko imamo cepivo, niso pripravljeni cepiti," je kritičnaMateja Logar z infekcijske klinike.

icon-expand Eden izmed zglednih primerov promocije cepiva je tudi cepljenje Bojane Beović, vodje strokovne skupine za covid-19. FOTO: UKC Ljubljana

Čeprav se strokovnjaki in znanstveniki trudijo razjasniti dileme, mnogi še vedno ne vedo, kaj je v cepivu, kako smo ga lahko dobili tako hitro, kakšni so stranski učinki, kdo se lahko cepi. Zato je nujna tudi dobra splošna promocija, pravijo sogovorniki, ki je ne ministrstvo za zdravje ne NIJZ nista pripravila. "Imamo veliko, široko populacijo, ki še vedno potrebuje nekaj v rokah, tudi kakšen letak,"še meni Ažmanova. Prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta predlaga pomoč vplivnih ljudi pri promociji cepiva: "To so ljudje, ki jim javnost zaupa. Da povedo, da podpirajo cepivo in da se bodo sami cepili. Potrebujemo umetnike, nenazadnje tudi znanstvenike, športnike, vplivneže, politike ..." Z vsemi cepivi, ki jih že imamo in ki bodo še prišla, bi sicer po mnenju Jerale 60-odstotno precepljenost, če bi se ljudje cepili, lahko dosegli do poletja.