Zdravniška zbornica: Objave Marka Potrča ocenjujemo za škodljive

Zdravniška zbornica Slovenije je izključno stanovska in od politike neodvisna institucija, so izpostavili v svojem zapisu.

Televizijski voditelj Marko Potrčse je zapletel v spor z združenjem Mladi zdravniki Slovenije, po tem, ko je na svoji strani na Facebooku objavil del interne komunikacije med člani združenja. V njihovem pogovoru prek e-pošte je namreč nekdo podal predlog, naj se Potrčeve objave začne prijavljati Facebooku, češ da gre za sporne vsebine. Voditelj jih je obtožil, da gre za "organiziran napad" na njegov profil, oni pa so mu vrnili žogico in zapisali, da gre zgolj za predlog, ki ga lahko poda vsak. Pozvali so ga, naj objavo njihove interne komunikacije umakne, saj v njej izdaja osebne podatke.

V debato se je zdaj vključila še Zdravniška zbornica Slovenije, ki se je odločno postavila na stran mladih zdravnikov. "Tako kot Mladi zdravniki tudi v Zdravniški zbornici Slovenije, ki je stanovska organizacija več kot 11 tisoč zdravnikov in zobozdravnikov, verjamemo v svobodo govora. Vendar pa verjamemo in zagovarjamo tudi, da pri tem nikoli ne smemo pozabiti, da svoboda govora – kot vsaka druga svoboda – s sabo nosi tudi odgovornost, spoštovanje in iskrenost namenov," so zapisali.

Da njegove objave zdravniki razumejo kot manipulacijo, "saj v svojih besedilih uporablja le tiste podatke in samo tisti del zgodbe, ki podkrepijo njegove navedbe", navajajo in voditelju očitajo, da "pri tem zavestno izpušča objektivne, ponovljive in preverljive dokaze". "Če se 'svoboda govora' uporabi za zavajanje ljudi, da škodujejo svojemu ali tujemu zdravju ali celo povzročijo smrti, ki bi jih sicer bilo mogoče preprečiti, imamo v družbi lahko resen problem, problem vrednot in zaupanja," menijo v Zdravniški zbornici.

Ljudi pozivajo, naj bodo kritični, komu verjamejo glede informacij o bolezni covid-19: "Vprašajte se, ali ima ta oseba znanje in izkušnje s tega področja in ali je za to res kompetentna."Poudarili so, da se zdravniki in zdravnice v povprečju šolajo 24 let, od tega vsaj 12 let na področju medicine. "Le tako lahko samostojno opravljamo svoje delo in se ob tem vse življenje izobražujemo," izpostavljajo.

Da ljudem ničesar ne prikrivajo, še zatrjujejo in dodajajo, da je ta epidemija "nekaj, s čimer smo soočeni prvič – tako kot vsi na svetu". "Odkrito priznavamo, da vseh vidikov te bolezni še ne poznamo, zato se sproti učimo, študiramo, raziskujemo," pravijo.

"Marko Potrč lahko, ker imamo svobodo govora, na Facebooku objavlja karkoli želi. Prav tako lahko vsak na socialnih omrežjih izraža, da se z njim strinja ali ne. Zdravniška zbornica Slovenije pa ima nalogo, da javno opozarja na stališča znanih in manj znanih osebnosti, ki nimajo podlage v medicinski stroki. Zato objave Marka Potrča na temo covida-19 v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z vso odgovornostjo v sedanjih razmerah ocenjujemo za škodljive,"so še sklenili na Zdravniški zbornici.