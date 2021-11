Zdravniška zbornica poziva k ureditvi primernega statusa za zdravnike

Na enotnem evropskem trgu dela medtem sosednje države načrtno iščejo zdravstvene delavce, kar je vidno tudi iz oglasov v slovenskem dnevnem časopisju. Zdravnikom specialistom ponujajo delo pod zelo konkurenčnimi delovnimi pogoji, je navedla zbornica. Skladno s svojimi pooblastili je v minulih letih svojim članom letno izdala od 150 do 300 tako imenovanih potrdil o dobrem imenu, ki so med drugim pogoj za delo v tujini.

Po podatkih zbornice se je leta 2014 za zaposlitev v tujini odločilo vsaj 34 zdravnikov. Nevarnost za še večji odliv v prihodnosti je po njihovem svarilu že tu, kar sklepajo glede na več kot 100 vlog za izdajo potrdil o dobrem imenu v zadnjih nekaj dneh. Če mlajši zdravniki v času epidemije covida-19 ne bi v tako velikem številu prevzeli del na najbolj obremenjenih deloviščih, bi bilo odhodov v tujino še več in težave v zdravstvu še večje, so prepričani.

Zdravniki so večkrat javno podprli zahteve za izboljšanje delovnih pogojev v zdravstveni negi. V medicini gre za timsko delo, ki potrebuje ustrezno usposobljene in motivirane člane. Zdravnik je nosilec dejavnosti in odgovoren za njeno izvajanje. Delovni pogoji morajo zato ustrezati odgovornosti, ki jo zdravniki prevzemajo, so pozvali v zbornici.