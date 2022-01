V manj kot mesecu dni naj bi napačno cepili tudi pet otrok, mlajših od 12 let

Od poletja, ko se je začelo cepljenje v starostni skupni od 12 do 18 let, je zdravstveni inšpektorat preverjal 272 mladoletnikov, ki so bili sodeč po podatkih v elektronskem registru cepljeni z vektorskimi cepivi.

Napake so storili v kar 66-ih cepilnih centrih, a cepilni centri, ki smo jih danes uspeli priklicati, zadeve ne želijo komentirati. Ponekod so nam povedali, da je bila takšna želja staršev, ali da so imeli mladoletni s seboj posebna pooblastila za cepljenje z vektorskimi cepivi zaradi udeležbe na športnih prireditvah. A dejstvo je – zdravstveni delavci jim ne glede na pritiske neodobrenega cepiva ne bi smeli vbrizgati. "O morebitnih strokovnih napakah inšpektorat ne more soditi, to je potem stvar pristojnega organa," še pravi Potzeva.

249 primerov so zato v nadaljnji nadzor odstopili Zdravniški zbornici, enega Zbornici zdravstvene in babiške nege. Z Zdravniške zbornice so sporočili zgolj, da postopki v zadevi, o kateri sprašujemo, še niso zaključeni, zato več informacij ne morejo podati. Kdaj bo nadzor zaključen, ne razkrivajo. Prav tako ne pojasnjujejo, kakšne so sankcije v primeru ugotovljene strokovne napake. Na vprašanje, ali je imel kdo od 250-ih mladoletnikov kakšne stranske učinke, pa na NIJZ odgovarjajo, da bodo to po pregledu podatkov lahko sporočili šele v ponedeljek. V 20-ih primerih pa so inšpektorji ugotovili zgolj administrativne napake.

"V nekaj primerih je bilo ugotovljeno, da niso bili cepljeni z vektorskimi cepivi mladoletniki, temveč njihovi starši, na primer tisti z istimi imeni. V enem primeru je bilo ugotovljeno, da je bila oseba še mladoletna, ko se je naročila na cepljenje z vektorskim cepivom. A je bilo cepljenje dejansko izvedeno, ko je že dopolnila 18 let," razlaga Potzeva.

V enem primeru zavedeno cepljenje sploh ni bilo izvedeno, v drugem pa so neupravičeno cepili mladoletnega tujega državljana. "Trenutno so v teku še nadaljnji postopki v povezavi s cepljenjem mladoletnih oseb, vendar jih do zaključka ne moremo komentirati," še dodaja.

Po naših neuradnih informacijah pa gre za pet otrok, starih od pet do 11 let, za katere je odobreno le cepivo Pfizer, cepljeni pa so bili z Moderno.