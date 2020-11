Zdravniške organizacije pozvale k mobilizaciji vseh preostalih kadrovskih rezerv

Radko Komadina je po seji koordinacije opozoril, da je javno zdravstvo v zadnjih dneh in tednih na hudi preizkušnji. Po njegovih besedah se situacija iz dneva v dan spreminja, žal še vedno na slabše. Podatki iz bolnišnic kažejo, da je potrebnih aparatur, kot so ventilatorji, dovolj, primanjkuje pa ustreznega kadra, ki bi z njimi upravljal, je dodal.

Rešitev tega problema vidi v notranjem prerazporejanju kadra v bolnišnicah, ki pa mora biti po njegovih besedah izvedeno strokovno varno, saj je povezano z različnimi tveganji. Dejal je, da KZO nima posebnih priporočil za zdravstveni kader, ampak želi le znova opozoriti na preobremenjenost kadra, ki dela na za zdravje tveganih delovnih mestih, v 12-urnih turnusih in v zaščitni opremi.

"Zaenkrat je dovolj varovalne opreme, dovolj je aparatur, primanjkuje pa kadra, še posebej medicinskih sester," je dejal Komadina. Spomnil je, da ima celjska splošna bolnišnica trenutno 170 nepokritih sestrskih delovnih mest, kadrovske težave pa imajo tudi druge bolnišnice. Pri tem je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik izrazila zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem vseh poklicnih skupin v zdravstvu.

Poleg tega je pohvalila študente medicine in zdravstvene nege, ki so kot prostovoljci priskočili na pomoč zaposlenim v bolnišnicah. Komadina je dodal, da težko situacijo v bolnišnicah rešuje tudi solidarnost med zdravniki. Tako so zdravniki s primarne ravni na različne načine priskočili na pomoč kolegom v bolnišnicah. Izrazil je prepričanje, da bodo v zdravstvu s takšno medsebojno pomočjo uspeli zdržati tudi prihodnja dva, verjetno kritična tedna.