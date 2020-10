Zdravstvena inšpekcija na petkovem protestu ni izdala glob

Spomnili so, da je višina globe določena v zakonu o nalezljivih boleznih. Za posameznika znašajo od 400 do 4000 evrov, inšpektorji pa v hitrem prekrškovnem postopku praviloma najprej izrečejo najnižjo globo.

Pojasnili so še, da ima inšpektor v skladu z določbami 19. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru pravico pregledati listine, s katerimi ugotovi istovetnost osebe. Če pa oseba dokumentov nima pri sebi ali jih ne želi predložiti, inšpektor nadaljnjega vzvoda za ugotavljanje istovetnosti posameznika nima.

Policisti so sicer na minulem protestu izvedli več postopkov ugotavljanja identitete udeležencev, marsikoga so tudi popisali. Po protestu so s policije sporočili, da so ugotovili kršitve omejitve javnega zbiranja ter 61 primerov kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih primerih so zoper posameznike uporabili prisilna sredstva.