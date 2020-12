Zdravstveni delavci: junaki leta 2020

Vsem tistim, ki z nadčloveškimi napori rešujejo življenja, ki so božič preživeli ob svojih bolnikih, številni bodo tudi zadnjo noč tega leta, ki so se prostovoljno za več tednov ločili od svojih družin, iskreno hvala. Niste sami, tu smo, da vam pomagamo, jim z besedami in dejanji vse leto sporočajo mnogi državljani, podjetja, trgovine, gostinci in vsi drugi.

Eden od ljubljanskih gostincev, Moma Jorgaćević, lastnik Portala, je danes presenetil zdravstveno osebje naše največje bolnišnice, ki tokrat ni stalo v vrsti za sprejem bolnikov, ampak v vrsti za tisoč sveže pripravljenih hamburgerjev. Zdravstvenim delavcem se sicer zahvaljujejo po celi Sloveniji. Na njih niso pozabili niti najmlajši - v mariborskem kliničnem centru so prejeli risbice osnovnošolcev iz Maribora. V Celju je z dobrotami za božič presenetila islamska skupnost, v Mariboru je pri božični večerji pomagalo eno od številnih dobrodelnih podjetij, ki so presenečala s hrano, okraski, pripomočki in donacijami. Realnost v času novega koronavirusa za medicinsko osebje ne pomeni le zdravljenja. Mnogim bolnikom, ki se borijo, stoji ob strani prav osebje. Gostja v oddaji 24UR ZVEČER je bila ena izmed številnih junakinj in junakov tega leta - medicinska sestra Ina Kudelić. Le kakšno uro pred oddajo, je končala svojo izmeno na covid oddelku v bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani. icon-expand Zdravstveni delavci med preletom letal po prvem valu epidemije. FOTO: Bobo Kot je povedala, vsaka topla beseda veliko pomeni. "Mi pod modro obleko smo zgolj ljudje s svojimi stistkami, čustvi. To nam daje veliko motivacije," je dejala. Kudelićeva je oktobra delala še na pediatriji, danes pa dela na covid oddelku v bolnišnici dr. Petra Držaja. Vsak dan se zbujamo v neko negotovost, pravi, saj ne vedo, kaj bo prinesel nov dan. "Situacija se spreminja iz minute v minuto in smo v stistki. Poleg tega imamo doma svojce, za katere nas dodatno skrbi." Kot dodaja, se v bolnišnicah pišejo težke zgodbe, še najbolj pa jo je ganila izjemna povezanost sodelavcev. "Združili smo se iz različnih oddelkov v eno veliko družino. Borimo se, trudimo se," pravi. Po besedah Kudalićeve je bilo leto 2020 eno najtežjih let, polno vzponov in padcev, lepih in slabih trenutkov, a je hvaležna, da se je zaključilo tako, kot se je. Izrazila je upanje, da nas v prihodnjem letu čakajo lepši trenutki, in da bomo znova zaživeli normalno življenje. Da bo leto 2020 le še slab spomin, je sklenila. icon-expand