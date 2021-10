Zdravstveni delavci: Vlada ne pozna našega dela, saj že vseskozi svetujemo glede cepljenja

V vsej tej zgodbi pa so prizadete tudi medicinske sestre, saj jim nalagajo še več dela in ponujajo korenček, namesto, da bi jim namenili normalne plače in dodatne zaposlene, saj že lep čas zaradi izgorevanja bežijo delat drugam. V oddajo 24UR ZVEČER so povabili ministra za zdravje Janeza Poklukarja, namesto njega je prišel Robert Cugelj, državni sekretar. Prišli sta še dr. Nena Kopčavar Guček in Monika Ažman iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.

Vladni predlog je torej zvišati precepljenost z nagrajevanjem, medtem ko izčrpani zdravniki in sestre, ki zaradi celotne situacije že množično odhajajo v druge poklice, ker ne zdržijo več. Tudi sami že nekaj časa opozarjajo na težave, Cugelj pa razlaga, da je vladni načrt dobro zastavljen, saj je cilj, "da še nekoga precepimo".

"Verjamem, da zdravstveni delavci na primarni ravni z velikim požrtvovanjem odgovarjajo na vsa sporočila, ki jih dobivajo. To pomeni, da komunicirajo s pacienti, da jih opolnomočijo, da se z njimi pogovarjajo. In seveda, da dosežejo skupen cilj. In ravno to jim nalaga ta projekt. Komunikacija s pacienti, da bomo dosegli skupen cilj - cepljenje."