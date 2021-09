Pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) v ZD Trbovlje po Tomšetovih besedah preverjajo v sklopu triaže ob vstopu v zdravstveni dom. Prihaja do dodatnih obremenitev kadra, ker si je za posameznega uporabnika storitev treba vzeti več časa, zato se na vhodu včasih nabere daljša vrsta, je pojasnil Tomše.

Zdravstveni domovi pri cepljenju in testiranju ne bodo preverjali pogoja PCT

V SAB se po besedah Bratuškove zavedajo, da je boj z novim koronavirusom težak in dolg, "a je vseeno treba ostati v okviru normale ali zdrave kmečke pameti" . V današnji izjavi novinarjem je sicer spomnila, da je cepljena, prav tako vsi drugi poslanci SAB in njena družina. "Tako nimamo težav s spoštovanjem PCT pogojev," je dejala.

V SAB se po besedah predsednice Alenke Bratušek zavedajo, da so določeni ukrepi in pogoji za obvladovanje epidemije novega koronavirusa potrebni, a vlado pozivajo, da še enkrat premisli in iz pogojev izvzame "norosti". Največja norost je po njenem mnenju zahteva izpolnjevanja PCT za obisk zdravnika, pa tudi za točenje goriva in v javnem prevozu.

Tudi Tomše je zagotovil, da bodo vsi bolniki, katerih zdravstveno stanje je nujno, deležni obravnave v takšnem obsegu kot doslej. Opozoril je na obremenitve zdravstvenega osebja, ki v času epidemije covida-19 poleg rednih nalog izvaja tudi cepljenje, testiranje in triažo na vhodih. "Obremenitve se zaenkrat še povečujejo," je pojasnil Tomše.

V ZD Kamnik po njegovih besedah pogoj na vhodu preverjajo medicinske sestre in administrativno osebje. "Če bolnik oceni, da gre za nujno stanje, kontaktirajo zdravnika, kamor je bolnik namenjen," je pojasnil Rebolj. Vsak tak primer sicer presojajo individualno.

Ponovno pa je ocenila, da je celotno obdobje boja s koronavirusom Slovenija država z najslabšimi rezultati. V prvem valu epidemije so po njenem mnenju slabo upravljanje v epidemiji plačali upokojenci v domovih za starejše s svojimi življenji, v drugem in tretjem valu pa mladi in otroci zaradi zaprtja šol.

"V četrtek valu oz. od danes naprej, ko je pogoj PCT potreben tudi za obisk zdravnika, so pa očitno na vrsti vsi bolni. Prav tako tisti, ki danes še ne vedo, da imajo kakšno težjo bolezen, in morda zaradi pogoja PCT, ki ga ne bodo izpolnili, tega sploh ne bodo mogli ugotoviti," je opozorila Bratuškova. Vlado je ponovno pozvala k razmisleku o ukrepi in pogojih, ki veljajo od danes.

Od danes namreč veljajo obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije covida-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati le mlajšim od 12 let oz. ob obisku trgovine z živili, drogerije ali lekarne. Izjema bo tudi obisk zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja.