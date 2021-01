ZIRS opravil 4176 nadzorov; policija v zadnjem tednu ugotovila 965 kršitev

Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) je vlado seznanil z opravljenimi nadzori v povezavi z obvladovanjem epidemije SARS-CoV-2. Skupno število opravljenih inšpekcijskih nadzorov ZIRS in drugih inšpekcijskih organov v zvezi s covid-19 je bilo 4176. Izrekli so 19 prekrškovnih sankcij, 452 opozoril po zakonu o prekrških (ZP-1) in 104 upravne ukrepe.

Vlada je na današnji seji razpravljala tudi o pregledu razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 4. januarja 2021 do 11. januarja 2021. Kot so izpostavili na vladi, je v novem Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7) določeno, da nadzor nad izvajanjem ukrepa iz zakona o nalezljivih boleznih poleg zdravstvenega inšpektorata naloge inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti opravljajo tudi druge inšpekcije.

"Kot je razvidno iz primerjave števila razpoložljivih inšpektorjev in števila izvedenih nadzorov v prvih dveh obdobjih se kaže trend rasti, kar pomeni, da so inšpektorji v navedenih obdobjih opravili več nadzorov in tudi izrekli več ukrepov," so na ministrstvu za javno upravo zapisali v sporočilu za javnost.