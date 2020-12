Zdravstveni inšpektorat: Ljudje večinoma spoštujejo ukrepe

V obdobju od 30. novembra do vključno 6. decembra so inšpekcijski organi opravili 1921 nadzorov nad obvladovanjem covida-19, izrekli pa 28 prekrškovnih sankcij in 218 opozoril po Zakonu o prekrških ter 66 upravnih ukrepov. Deana Potza je dejala, da pozivajo tudi podjetja, naj ne organizirajo novoletnih zabav, včasih tudi pod pretvezo, da gre za izobraževanje. "Omejimo stike, cena druženja je enostavno previsoka."

Zdravstveni inšpektorat je v gostinstvu izvedel 217 nadzorov in izrekel eno prekrškovno sankcijo ter 12 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti so opravili 308 nadzorov, izrekli pet sankcij ter eno odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti. Na zunanjih javnih površinah so izvedli 548 nadzorov in izrekli 16 sankcij. V večstanovanjskih stavbah pa so opravili 268 nadzorov in izrekli pet opozoril.

Največ neskladnosti so inšpektorji ugotovili na javnih mestih. Največ je bilo primerov neustrezne neuporabe zaščitnih mask, nekaj pa je bilo tudi takšnih primerov, ko ljudje maske sploh niso imeli. Inšpektorji so bili prisotni v praznično okrašenih mestih, in sicer v Celju, Ljubljani in Novem mestu, kjer niso opazili nedovoljenih druženj, ljudje pa so ukrepe večinoma spoštovali, je povedala Potza.

Inšpektorji so tudi ugotovili, da so trije gostinci na prevzemnem mestu svojega lokala med drugim ponujali tudi kuhano vino, s čimer pa so po opozorilu prenehali. Obravnavali so tudi ponovno obratovanje frizerskega salona ter izdali odlok o prepovedi in izrekli globo. Pri nadzoru v gostinstvu so odkrili več primerov izvajanja dejavnosti v nasprotju s priporočili NIJZ, predvsem gre za neustrezno urejenost prevzemnega mesta. Problematike zbiranja pred lokali tokrat – razen v dveh primerih – niso zasledili.

Potza je povedala, da je bilo zunaj relativno malo ljudi, verjetno zaradi slabega vremena, so pa spoštovali ukrepe in nosili maske.

"Apeliramo na vse, ki pozivajo k nespoštovanju ukrepov, še posebno na družbenih omrežjih, kjer objavljajo fotografije druženj in vabila na zabave, naj tega ne počnejo in na tak način še dodatno vplivajo na širjenje epidemije," je še dejala. Sicer pa je povedala, da se ljudje večinoma držijo ukrepov.