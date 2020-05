Zdravstveni inšpektorat od začetka epidemije izrekel za več kot 150.000 evrov glob

V času epidemije je vlada omejila zbiranje ljudi na javnih krajih in omejila njihovo gibanje, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Tako je 20. marca začela veljati prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah, je pa odlok je določil nekaj izjem, denimo dostop do službe, lekarn, bolnišnic in najbližje trgovine z živili. Deset dni pozneje so še prepovedali gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Natanko en mesec po uveljavitvi prepovedi so sprostili gibanje med občinami, medtem ko je od ponedeljka dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih ob upoštevanju ustrezne razdalje.

Poleg tega so 16. marca z odlokom o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev zaprli trgovine (razen živilskih), lokale, restavracije, frizerskih in kozmetičnih salonov itd. Nato so po petih tednih lahko znova odprle trgovine z gradbenim materialom, z avtomobili in kolesi, kemične čistilnice in nekatere servisne delavnice, po prvomajskih počitnicah so zaživele še nekatere dejavnosti, med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, določene neživilske trgovine, frizerski saloni, zlatarji in urarji, ta teden pa je znova lahko začela delovati večina storitvenih dejavnosti.