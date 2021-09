Inšpektorji opravili 31 nadzorov nad izvedbo hitrega testiranja, ugotovili eno nepravilnost

Zdravstveni inšpektorat je doslej opravil 31 nadzorov nad izvajalci testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Nepravilnosti so ugotovili v enem primeru, in sicer v vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem je testiranje izvajala oseba, ki ni imela dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Izdali so ureditveno odločbo. Skupno pa so inšpektorji septembra opravili 7857 inšpekcijskih nadzorov izvajanja protikoronskih ukrepov. Izrečenih je bilo 63 prekrškovnih sankcij, 383 opozoril po Zakonu o prekrških in 227 upravnih ukrepov.

Na ministrstvu za zdravje so v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Trčka (SD) pojasnili, da je inšpektorat opravil nadzore pri različnih izvajalcih presejalnega testiranja na okužbo z novim koronavirusom in na smučiščih, za katera je odlok določal, da je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljeno pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje s hitrimi antigenskimi testi na vstopni točki na smučišče. Nepravilnosti so ugotovili v enem primeru. Vzgojno-izobraževalnemu zavodu so izdali ureditveno odločbo, da mora organizirati izvajanje testiranja v okviru posebnega presejalnega programa za zaposlene in zagotoviti, da vzgojno-izobraževalno delo opravljajo le osebe, ki so opravile tedensko testiranje in imajo negativen izvid. Zavod je takoj odpravil nepravilnosti in se z zdravstvenim domom dogovoril za pravilno izvedbo testiranja. V določenem obdobju so namreč vsakotedensko presejalno testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju morali izvajati pooblaščeni izvajalci teh testov, od sredine tega meseca pa je za opravljanje dela dovolj samotestiranje s hitrimi testi, da posameznik izpolnjuje pogoj PCT (preboleli, cepljeni in testirani).

icon-expand Hitro testiranje FOTO: Damjan Žibert

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je na vladni novinarski konferenci dejala, da so v obdobju od 6. do 26. septembra skupno opravili 7857 nadzorov izvajanja protikoronskih ukrepov. Pri tem so v 10 odstotkih primerov nadzora ugotovili neskladja, je povedala Potza. Skupaj so tako izrekli 63 prekrškovnih sankcij, 383 opozoril po zakonu o prekrških in 227 upravnih ukrepov. Glede izpolnjevanja pogoja PCT je bilo nadzorovanih 3521 objektov in izdanih 244 ukrepov. Zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT je bilo izdanih 244 ukrepov; od tega 12 sankcij po Zakonu o prekrških, 105 opozoril po Zakonu o prekrških ter 127 ostalih upravnih ukrepov. Glede na podatek, ki je objavljen v Letnem poročilu inšpekcijskega sveta za leto 2020, je skupno število inšpektorjev v Republiki Sloveniji 1507. Na Zdravstvenem inšpektoratu je 82 inšpektorjev, ki so v času od 6. do 26. septembra opravili skupno 3.741 nadzorov. Pri skoraj 3500 opravljenih nadzorih spoštovanja karantene je bil v 335 primerih podan sum, da ukrep karantene oziroma izolacije ni bil spoštovan; prekrškovni postopki so v teku.

icon-expand Glede izpolnjevanja pogoja PCT je bilo nadzorovanih 3521 objektov in izdanih 244 ukrepov. FOTO: Bobo

"Preglede smo opravljali tudi pri zavezancih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost; v prihodnje pa načrtujemo nadzor na kopališčih," je pojasnila Potza. Nadzor izvajanja cepljenja proti covidu-19 pa se izvaja po prijavah. "Prejeli smo eno prijavo, in sicer zoper vse cepilne centre in mobilne enote za cepljenje zaradi domnevnega nespoštovanja PCT-pogoja. Neskladja niso bila ugotovljena, zato je bil postopek ustavljen." Glede izpolnjevanja pogoja PCT je Zdravstveni inšpektorat izvedel 326 nadzorov na področju notranjih javnih prostorov, zdravstvene dejavnosti, nastanitvenih objektov in gostinskih obratov znotraj teh objektov, higienske nege in drugih storitvenih dejavnosti. Izrečenih je bilo skupno 10 opozoril ter dve prekrškovni sankciji v skupni vrednosti 800 evrov. "Iz poročil posameznih inšpektoratov lahko izpostavimo nekaj primerov dobre prakse. Inšpektorat za kulturo in medije navaja, da je organizator koncerta v Mestnem parku Trbovlje ogradil prostor prireditve in obiskovalcem prireditve nadel posebne zapestnice. Še en primer je Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer je organizator k spoštovanju pogojev PCT pozival tudi po zvočniku." Inšpektorat za šolstvo in šport izpostavlja, da fitnes studii spoštujejo odlok ter dejansko preverjajo izpolnjevanje PCT-pogoja za vse, ki pridejo na vadbo. Proračunska inšpekcija navaja, da imajo vsi njihovi zavezanci zgledno poskrbljeno za vsa potrebna zaščitna sredstva, kar pomeni, da so razkužila nameščena na vhodih in znotraj stavb; prav tako so nameščene pregrade med sodelavci, ki sedijo v isti pisarni. "Marsikje imajo varnostno službo, ki skrbi, da obiskovalci upoštevajo vsa priporočila NIJZ, zaposleni pa so osveščeni glede uporabe zaščitnih mask in vzdrževanja potrebne medsebojne razdalje," je še dodala Potza.

Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem PCT se nadaljujejo. Cilj nadzora ni sankcioniranje kršiteljev, temveč spodbujanje spoštovanja vladnih ukrepov ter vidnost inšpektorjev na terenu, čemur inšpektorati tudi sledijo. Globe za kršitve Zakon o nalezljivih boleznih za pravno osebo znašajo od 4.000 do 100.000 evrov, polovico manj za samostojne podjetnike posameznike – torej od 2.000 do 50.000 evrov. V obeh primerih pa znaša globa za odgovorno osebo od najmanj 400 do največ 4.000 evrov. "Obveznost spoštovanja PCT-pogoja ne pomeni diskriminacije, temveč varen način opravljanja dejavnosti, odvijanja športnih, kulturnih in drugih dogodkov ter hkrati varnost vseh nas –vsakega posameznika; še posebej tistih, ki spadajo med ranljive skupine." Sistem PCT je namenjen temu, da dejavnosti ostajajo odprte, v podobnih pogojih lansko leto oziroma letošnjo pomlad, kot vemo, niso bile, je še poudarila. "V primeru, da bi bilo potrebno ponovno uvajati strožje ukrepe v smislu omejevanja javnega življenja, bi bili v enako slabem položaju tisti, ki pravila dosledno spoštujejo, ter tisti, ki jih ne; torej gre poleg odgovornosti tudi za vzajemno solidarnost." Sicer pa je inšpektorat obravnaval tudi več drugih prijav, ki so se nanašale na izvajanje testiranja. Prijeli so prijave, da je izvajalec proti plačilu izdal samo potrdilo brez dejanskega odvzema brisa, da se je testiranje izvajalo na neprimerni lokaciji, prijave so se nanašale tudi na neustrezen odnos osebe, ki je jemala bris, in na nestrokovno odčitavanje testa. Takšne prijave so poslali v pristojno reševanje policiji, javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke in Zdravniški zbornici Slovenije. Prijavo, ki se je nanašala na domnevno dvojno zaračunavanje testiranja, pa je Zdravstveni inšpektorat posredoval v pristojno reševanje na ministrstvo za zdravje. V tem primeru je ministrstvo pozvalo izvajalca, da preveri, ali je bila storitev hkrati zaračunana pacientu in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na podlagi ugotovitev je izvajalec na poziv ministrstva izstavil dobropis na ZZZS.