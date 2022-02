Zdravstveni inšpektorat v minulih dveh tednih izrekel za 46.900 evrov glob

Vlada je na današnji seji obravnavala tudi poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Od 18. do 31. januarja je prejela 55 prijav o kršitvah odloka. Izrekla je 60 opozoril ali ukazov po zakonu o nalogah in pooblastilih Policije ali zakonu o nalezljivih boleznih in podala 11 predlogov pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, so še v teku inšpekcijski postopki v zvezi s cepljenjem otrok, mlajših od 12 let, s cepivom Moderne.

V tem obdobju je na meji vročila 579 izjav o napotitvi v karanteno na domu, na mejnih prehodih in kontrolnih točkah pa zavrnila 29 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije. Prav tako je na mejnih prehodih obravnavala devet primerov izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju, v notranjosti države pa 19 primerov izkazovanja s ponarejenim potrdilom o cepljenju in dva primera cepljenja s podatki druge osebe, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Organi državne uprave so vladi posredovali podatke o številu javnih uslužbencev prisotnih na delovnem mestu, številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu, številu javnih uslužbencev, ki so na terenu ali imajo službeno pot ter številu odsotnih z dela zaradi drugih razlogov, in sicer za obdobje od 26. januarja do torka.

Po zbranih podatkih je bilo v povprečju v tem obdobju na delovnem mestu prisotnih 46 odstotkov zaposlenih v organih državne uprave. Med podatki pa ni zajeto število javnih uslužbencev, ki zaradi narave in vrste nalog dela ne morejo opravljati na domu.