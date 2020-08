Zdravstveni inšpektorat začel postopek proti koprskemu lokalu

Kot smo poročali včeraj, je nočno življenje v Sloveniji kljub omejitvam še kako živahno. V enem od koprskih lokalov so, sodeč po objavah na Facebooku, v zadnjih dveh tednih potekale vsaj tri zabave. Zadnja se je odvila v soboto, posnetki z nje pa so javno zakrožili po spletu. Nanje nas je opozoril gledalec in ob tem pripisal, da medtem ko je celotna prireditvena, koncertna in družbena scena onemogočena, kar je mnoge pahnilo na rob preživetja, se lastniki nekaterih lokalov in klubov, kot kaže, požvižgajo na pravila, ki trenutno veljajo.

Še vedno sicer velja, da je dovoljeno zbiranje do 50 oseb, a mora organizator voditi evidenco udeležencev. Za večje javne prireditve pa mora organizator pridobiti pozitivno mnenje NIJZ. Prireditve se lahko v tem primeru udeleži do 500 obiskovalcev. Delovanje nočnih lokalov in diskotek pa je prepovedano.