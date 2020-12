Nedopustna napaka inšpektorata: javno objavil osebne podatke kršiteljev

Zdravstveni inšpektorat je nedavno objavil nekaj deset odločb o kršitvah protikoronskih ukrepov. Šlo je za odločbe, ki jih inšpektoratu ni uspelo vročiti, zato jih je objavil kar na oglasni deski eUprave. Pri tem pa so odločbe objavili z vsemi osebnimi podatki kršiteljev. Po posredovanju informacijske pooblaščenke so odločbe umaknili s spletnega mesta.

Zdravstveni inšpektorat je prejšnji teden na oglasni deski eUprave objavil odločbe več deset posameznikov, ki jih ni mogel izročiti kršiteljem. A namesto zgolj imena in priimka kršiteljev in le dela odločb so se na oglasni deski znašle kar celotne odločbe, s tem pa so neupravičeno izpostavili tudi osebne podatke kršiteljev, vključno z imenom, priimkom, rojstnim datumom, naslovom prebivanja in številko EMŠO. V našem uredništvu smo, še preden so z eUprave izginile omenjene odločbe, nekaj dokumentov shranili.

Iz ene od odločb je tako razvidno, da so inšpektorji Mariborčanu izrekli globo v višini 40 evrov, ker je konec aprila "sedel na klopi ob bazenu na kopališču" in s tem kršil odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, ker se je "brez upravičenega razloga zadrževal na javnem mestu /.../ v skupini oseb". Poleg omenjene kazni mora kršitelj poravnati še 40 evrov stroškov postopka.

icon-expand Primer odločbe, v kateri smo zabrisali osebne podatke. FOTO: eUprava

Iz druge odločbe je bilo razvidno, da so isto kazen izrekli tudi Mariborčanu, ki se je spomladi sredi dneva zadrževal pred trgovino z oblačili. Še enega Mariborčana pa so aprila v obdobju dveh tednov ujeli pri petih različnih prekrških (pitje kave in kajenje na javnem mestu, pitje alkohola s prijatelji in podobno), s čimer si je skupaj "pridelal" za 400 evrov glob. V Hrastniku pa so prav tako aprila oglobili moškega zaradi zbiranja na javnem mestu, za kar je bil kaznovan s 400 evri kazni.

icon-expand Odločba za prekršek zaradi zbiranja na javnem mestu. FOTO: eUprava