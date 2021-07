Največ napotitev v karanteno na meji na osebe, ki so pripotovale iz BiH

Od 5. do 18. julija so inšpekcijski organi v povezavi z nadzorom koronavirusnih ukrepov opravili 3175 nadzorov. Pri tem so izrekli 18 prekrškovnih sankcij, 158 opozoril po Zakonu o prekrških in 123 upravnih ukrepov.

V okviru nadzorov se je preverjalo tudi spoštovanje PCT pogojev. Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 1444 nadzorov, izrekel pa 24 opozoril po Zakonu o prekrških in 29 upravnih ukrepov, so sporočili po seji vlade. V okvir nadzorov je vključeno tudi preverjanje spoštovanja napotitev v karanteno.

Vlada je danes obravnavala tudi poročilo o ukrepih Policije. Od 13. julija 2021 do 19. julija 2021 je policija prejela eno prijavo o kršitvah odloka. V obdobju med 6. in 19. julijem pa je Policija na meji vročila 2334 izjav o karanteni na domu, kar je za 74,1 odstotka več kot enako časovno obdobje prej. V 64 primerih so osebe sicer zavrnile podpis izjave, Policija pa je nato njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu.

Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine, in sicer 890, 730 jih je bilo izdanim osebam, ki so prišle s Hrvaške, 192 osebam s Kosova, 95 iz Severna Makedonije in 80 iz Srbije. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 115 oseb.

V tem obdobju je bilo obravnavanih tudi 400 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 19. julija je policija obravnavala 4012 nezakonitih prehodov državne meje. Obravnavala je 79 primerov, v katerih sta bila prijeta 102 tihotapca ljudi (87 tujcev in 15 slovenskih državljanov) s 669 nezakonitimi migranti. Za 82 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.