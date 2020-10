Zdravstveni kader bo moral v karanteno le ob pojavu simptov

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je ob tem poudarila, da zaposleni v zdravstvu med delovnim časom nosijo zaščitno opremo. Pozvala je, da moramo narediti vse, da zajezimo vstop virusa v zdravstvene ustanove, in opozorila, da zdravstvenih delavcev ni dovolj.

Ob slabšanju epidemiološke slike v državi so se pristojni odločili za spremembo pogojev, pod katerimi bo zdravstvenim delavcem odrejena karantena. Do zdaj je veljalo, da so bili v karanteno napoteni vsi z rizičnim stikom z okuženo osebo, sedaj pa bo za zdravstveni kader karantena veljala ob stiku in pojavu simptomov, značilnih za okužbo s koronavirusom.

Na današnji vladni novinarski konferenci, na kateri so predstavili nov paket ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, je Bregantova pojasnila tudi podrobnosti nošenja zaščitnih mask tudi na prostem. To je po novem obvezno, razen ob predpisanih izjemah. Ena od teh je na primer individualna športna dejavnost, na primer kolesarjenje. Kot izjema pa trenutno ne velja skupinsko kolesarjenje družine, a je državna sekretarka napovedala, da bodo med izjeme vključili tudi to. "Nošnja mask je učinkovita, o tem ni nobenega dvoma," je še poudarila.

Nekoliko omejujejo tudi izvajanje zdravstvenih storitev. Tako prekinjajo izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, pri čemer pa so izjeme preventivni pregledi otrok, mladostnikov in delavcev, preventivne storitve pri nosečnicah, nujni pregledi operativnih gasilcev, presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka ter druge preventivne storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika.

Ne zapirajo niti vseh nenujnih zdravstvenih dejavnosti, kot je to bilo v spomladanskem valu epidemije covida-19. Odločitev o tem prepuščajo strokovni presoji vodij oddelkov, je še sporočila Bregantova.