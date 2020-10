Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na nevarnost dezinformacij o covidu-19

Zdravstveni strokovnjaki so na novinarski konferenci na temo komu verjeti ob različnih informacijah o covidu-19 opozorili na problem razširjanja stališč in informacij, ki so strokovno povsem nepreverjene, a v javnosti pogosto dobijo veliko posluha in občinstva. Posebej so opozorili na odgovornost zdravnikov pri javnih nastopih.

icon-expand Dezinformacije v času koronavirusa so še posebej nevarne. FOTO: Dreamstime

Predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš je izpostavil, da ob dejstvu, da imamo za zajezitev širjenja novega koronavirusa na voljo zgolj preventivne ukrepe, lahko prav vsak posameznik prispeva k zajezitvi epidemije. "Stroka ima kljub nekaterim nejasnostim v zvezi s covidom zelo dodelana in jasna stališča, ki temeljijo na preverjenih in s številnimi študijami podkrepljenimi dejstvi," je dejal. Opozoril je tudi na pomembno vlogo medijev pri podajanju resničnih in preverjenih informacij. Predsednik Komisije za medicinsko etiko Božidar Voljč je predstavil nekatera etična vprašanja v epidemiji, med drugim kako obravnavati zaposlene v zdravstvu, da bodo ob tako velikih obremenitvah lahko delali, kolikor je mogoče dobro, da bi ob najmanjšem tveganju za bolnike dosegli največji učinek. Opozoril je tudi, da smo pozabili na vse tiste, ki niso zboleli za covidom-19, pa težko pridejo do zdravstvenih uslug, ki jih potrebujejo. Voljč se je zavzel za javno objavo stališč razširjenih strokovnih kolegijev in zdravstvenega sveta pri ministrstvu za zdravje. "Kot je potrebno preventivno ukrepanje za omejevanje širjenja koronavirusa, tako je potrebno tudi preventivno ukrepanje za omejevanje širjenja takih nepreverjenih in škodljivih novic," je dejal.

"Veliko ljudi bi raje po svoje obvladovalo virus," je povedal predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na ljubljanski medicinski fakulteti Alojz Ihan. "Epidemija je postala neobvladljiva," je opozoril in dodal, da mnogi zaradi neprijetnosti, ki jih prinaša karantena, okužbo tajijo in se obnašajo, kot da oni virusa ne širijo. "Ljudje so tudi pod vplivom medijskih stališč začeli izbirati izključno rešitev, ki ustreza njim samim," je dejal Ihan. Izpostavil je pasivnost zdravniške zbornice ob razširjanju nestrokovnih stališč s strani zdravnikov. Ihan kolegom zdravnikom preko nedavno vzpostavljenega foruma stališč SMA odgovarja na vprašanja, povezana s covidom-19. Med drugim tako pojasnjuje, da ni strokovnih dokazov, da bi cepljenje proti gripi poslabševalo potek bolezni covida-19 ali povečevalo tveganje za obolenje s covidom-19.

Strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana Zlatko Fras je dejal, da je zdravnikom treba omogočiti, da dvome podelijo in poskušajo odgovor nanje najti najprej znotraj zdravniških krogov. Prav tako je poudaril osebno in zdravnikovo etično ter družbeno odgovornost pri nastopanju zdravnikov v javnosti ter pomen zavedanja potencialne škodljivosti takšnih nastopov. Glavni tajnik Slovenske medicinske akademije David Božidar Vodušekje izpostavil, da je naloga vsakega zdravnika, da v odnosu do bolnika deluje strokovno in poskuša najprej ne škodovati, v odnosu do družbe pa razume posebno odgovornost v krizni situaciji in kolegialno odgovornost do zdravniškega ceha.