Zdravstveni zavodi: Dostopa do zdravstvenih storitev ne bi smeli omejevati

"Paradoksalno je, da se z zahtevo po pogoju PCT omejuje tudi dostopnost do cepljenja proti covidu-19, ki ga ves čas izpostavljamo kot nujni pogoj za normalno delovanje družbe in države," je sporočil direktor združenja Marjan Pintar .

Po oceni združenja zdravstvenih zavodov bi se lahko zaradi spoštovanja odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom še dodatno poslabšala dostopnost do zdravstvenih storitev, kar bi lahko vodilo v povečanje pritiska na urgentne centre in dežurne službe. Člani združenja so naklonjeni izvajanju triaže ob naročanju na pregled in ob vstopu v zdravstveni dom.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor bodo dosledno upoštevali odlok. Ob tem so pojasnili, da pojem "nujna medicinska pomoč" ne opredeljuje le urgentnih stanj, pač pa tudi vse zdravstvene storitve, ki bi v primeru opustitve ali prestavitve na kasnejši termin lahko ogrozile ali poslabšale zdravstveno stanje bolnika. "V primeru kakršnega koli dvoma bomo dosledno ščitili zdravje bolnika," so zapisali.

V Zdravstvenem domu (ZD) Hrastnik bodo PCT-pogoj preverjali na vhodu v zdravstveni dom, je povedal direktor Gregor Pajić. Pogoj bo preverjala medicinska sestra, ki je že doslej sprejemala bolnike ob vstopu v zdravstveni dom. Tudi Pajić je izrazil pomislek, da bi se zaradi pogoja PCT nekateri raje odločali za obisk ambulante za nujno medicinsko pomoč, saj odlok predvideva, da za nujna stanja pogoj PCT ne bo zahtevan.

V ZD Ptuj pa pogoja PCT ne bodo preverjali. Direktorica Metka Petek Uhan je poudarila, da bolnikom dostopa do zdravstvenih storitev ne nameravajo omejevati. Vsak uporabnik zdravstvenih storitev bo na vhodu v ZD izpolnil vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju. Bolnikom, za katere bodo ocenili, da so zdravi, bodo dovolili vstop v zdravstveni dom. Bolne ali take, ki bodo navedli, da so bili v rizičnem stiku, bodo pregledali v covidni ambulanti oziroma jih bodo napotili na test PCR.

Izpolnjevanje pogojev PCT bo po odloku obvezno od srede. Kot so pojasnili v UKC Maribor, bo zavod plačal testiranje za bolnike ob obisku nujne medicinske pomoči, kamor sodi urgentni center, vseh urgentnih ambulant, vključno z ambulanto na psihiatriji, za onkološke paciente, bolnike na dializi, bolnike z zdravstveno diagnozo, zaradi katere cepljenje ni dovoljeno. Predložitev testa prav tako ni potrebna za osebe, mlajše od 12 let, in osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, so še dodali.