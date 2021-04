Poklukar: Samotestiranje bo nov ukrep, ki ne bo namenjen samo šolarjem

Slovenija se je po 11-dnevni delni zapori vrnila v 'normalnost'. Po 174 dneh ni več policijske ure, znova so odprti frizerji, kozmetični saloni, prav tako vse trgovine, ob pogoju, da se zaposleni tedensko testirajo.

Odprle so se tudi knjižnice, galerije, muzeji, pa smučišča. Vrata so za vse odprli vrtci, v šolske klopi so sedli osnovnošolci ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, prvi trije letniki srednjih šol pa po modelu C.

Je bil aprilski 'lockdown' zadnji v letošnjem letu? Minister za zdravje Janez Poklukar je za oddajo24UR ZVEČER povedal, da si "to vsi želimo" in da bi to zaprtje lahko bilo zadnje,"če se bomo seveda držali vseh ukrepov".

Ta strategija se je v boju porti koronavirusu sicer izpela, vse več ljudi ne spoštuje prepovedi med zaprtjem držav, prihaja do protestov ... Kot smo poročali, so v sosednjem Zagrebu imeli 'koronaparty' kar sredi mesta,v Belgiji pa je med begom pred policijo, ki je vdrla na zasebno zabavo, umrl 21-letnik ... "Pri epidemiji sta ključni poznavanje posledic neizvajanje določenih ukrepov in pa solidarnosti med ljudmi," je to komentiral Poklukar. "Solidarnost in pomoč je tisto, kar manjka današnji družbi," je ponovil minister.

Je torej cepivo tisto, ki je edino v resnici učinkovit pri zajezitvi koronavirusa? Dokler ne dobimo dovolj cepiva, so to še 'običajni' znani ukrepi, kot so prezračevanje, vzdrževanje distance in podobno, je opomnil Poklukar.

Slovenija je pri cepljeneju nadpovprečna. Kako vlada namerava to obdržati, glede na to, da nekateri proizvajalci že dražijo svoje produkte in se v ozadju odvija prava mala vojna za cepiva? "Žal se globalno dogaja to, kar si najmanj želimo in to je, da dostopnost cepiva postaja vse bolj povezana z ekonomsko močjo določene države," je dejal minister ter poudaril, da je "ta trenutek potrebna enotnost, tako na ravni EU, kot na ravnih drugih zahodnih držav".

O tem, da se je strokovna skupina za covid-19 odločila, da umika starostno omejitev za cepivo AstraZeneca, je Poklukar dejal, da takšno odločitev podpira. "Ključno je, da imamo sporočilo stroke in da temu sledimo," je izpostavil. "Ko pocepimo vse nad 60 let, pa bomo cepivo namenili ostalim skupinam."