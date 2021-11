Zdravstvenim inšpektorjem v Ljubljani prerezali gume

Na območju ljubljanskih Most so inšpektorju na službenem vozilu prerezali pnevmatike. Dogodek obravnava tudi Policija. (fotografija je simbolična)

"V zvezi s spoštovanjem PCT-pogoja, kar je trenutno najbolj aktualno, so vsi inšpekcijski organi v zadnjem tednu število nadzorov povečali in jih tako opravili v več kot 5900 objektih ter nad več kot 25.000 osebami," je na vladni novinarski konferenca povedala zdravstvena inšpektorica Deana Potza. Med sankcijami so bila izrečena pretežno opozorila. V primerih, ko so ugotovljene le manjše nepravilnosti oziroma so te nemudoma odpravljene, opozorilo namreč šteje kot zadosten ukrep in prekrškovnega postopka ni potrebno uvesti, je pojasnila.

Največ nepravilnosti glede spoštovanja PCT-pogoja so ugotovili v gostinstvu in trgovini, je povedala Potza.

Prav tako so ugotovili 14 kršitev karantene, "kar je v trenutni epidemiološki situaciji zaskrbljujoče", meni zdravstvena inšpektorica in dodaja: "Prijazno opozarjamo: če vam je odrejena karantena, bodite doma. Ne zaradi možnosti, da vas obišče inšpektor, temveč zaradi varovanja drugih pred okužbo."

V Ljubljani je med vikendom prišlo tudi do incidenta, ki se je pripetil zdravstvenim inšpektorjem. Gre za primer prerezanih pnevmatik na službenem vozilu, in sicer na območju občine Ljubljana-Moste, je povedala Potza. Dogodek je bil prijavljen policiji. "Naj še enkrat poudarimo, da osnovni namen nadzorov ni kaznovanje – kar dokazuje tudi visoko število izrečenih opozoril. Se pa kljub temu iz tedna v teden, pretežno zaradi ponovljenih kršitev, zvišuje število denarnih sankcij. Razmere se ne umirjajo, temveč se slabšajo in zdravstvo trenutno z ogromnimi težavami rešuje stanje, ki bi se mu z malo več občutka za solidarnost lahko izognili," je še dejala zdravstvena inšpektorica.