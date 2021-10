Na Otoku beležijo največ dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom na svetu

V britanskih bolnišnicah so v zadnjih 24 urah sprejeli 921 novih bolnikov s covidom-19, kar je približno za 10 odstotkov več kot pred enim tednom.

A ne le število potrjenih okužb, v državi naraščata tudi število hospitalizacij in smrti. V zadnjih 24 urah so namreč zabeležili 223 smrti zaradi covida-19, kar je največ od 9. marca letos. V zadnjem tednu so zabeležili skupno 911 smrtnih primerov, kar je skoraj 15-odstotno povišanje v primerjavi s tednom pred tem.

V Združenem kraljestvu so v zadnjih 24 urah zabeležili 43.738 potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom. To je sicer nekoliko manj kot včeraj, ko so jih zabeležili 49.156, kar je bilo največje število potrjenih okužb v enem dnevu od sredine julija.

Britanska vlada: Budno spremljamo razmere

Iz urada britanskega premierja Borisa Johnsona so sporočili, da vlada razmere budno spremlja, še posebej v luči naraščanja hospitalizacij in smrti.

"Najpomembnejše sporočilo za javnost je, kako ključnega pomena je poživitveni odmerek in seveda, da se otroci, ki se lahko cepijo, oglasijo in prejmejo svoj odmerek," so poudarili.

Kljub naraščanju primerov, pa vlada še ne razmišlja o tako imenovanem planu B, po katerem bi znova uvedli določene omejitve: med drugim uvedbo sistema PCT za dogodke, obvezno nošenje zaščitnih mask in delo od doma, v skrajni sili pa tudi zaprtje.

"Za zdaj ostajamo pri tem, da bomo o uvedbi plana B začeli razmišljati le, če bo grozilo, da bo pritisk na bolnišnice postal nevzdržen," so po poročanju SkyNewsa sporočili iz Johnsonovega kabineta.

Zakaj takšen porast okužb, hospitalizacij in smrti?

Kot kaže, se Združenemu kraljestvu ponavlja scenarij z začetka epidemije, ko je vlada oklevala z zaprtjem družbe. Po tem, ko so zaradi razmeroma visoke precepljenosti avgusta sprostili vse ukrepe, so se z vrnitvijo v šole in s hladnejšim vremenom znova začele močno širiti okužbe.

Primeri naraščajo predvsem med necepljenimi srednješolci, ki nato okužbo širijo na starejšo populacijo. Med hospitaliziranimi pa je trenutno največ ljudi starejših od 50 let.

Po uradnih številkah so sicer v Združenem kraljestvu doslej z dvema odmerkoma precepili 78,9 odstotka populacije nad 12 letom starosti. Z enim odmerkom cepiva pa so precepili 86 odstotkov ljudi nad 12 letom starosti. Samo v zadnjih 24 urah so s prvim odmerkom cepili 39.672 ljudi, z drugim odmerkom pa 23.579 ljudi.

Tako naglo naraščanje primerov je "odsev vedenja ljudi", meni Adam Finn z Univerze v Bristolu in član skupnega odbora za cepljenje in imunizacijo. Kot pravi, očitno nihče več ne nosi mask v zaprtih prostorih, prav tako pa dvomi o tem, ali se ljudje samotestirajo doma. "Na splošno vlada občutek, da se je življenje vrnilo v normalo, rezultat tega pa je, da se širijo okužbe," je opozoril.

Prepričan je, da bi morala vlada poslati "jasno sporočilo, da imamo trenutno več okužb kot v kateremkoli trenutku pandemije". Kljub temu, da cepiva ščitijo pred hujšim potekom bolezni in je manj hospitaliziranih kot v prejšnjih valih epidemije, pa opozarja, da bi morali ljudje biti bolj previdni.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo sledilo novo zaprtje družbe, pa je Finn odgovoril: "Resnično upam, da ne." Namesto tega, pravi, bi morala vlada ljudi jasno pozvati, naj še naprej skrbijo za osnovne zaščitne ukrepe in tako zmanjšajo možnost prenosa okužb.