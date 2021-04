Že po prvem odmerku cepiva izredno visoka zaščita

Urad za nacionalno statistiko in Univerza v Oxfordu sta še ugotovila, da po dveh odmerkih raven protiteles močno naraste pri vseh starostnih skupinah. Ugotovitve, ki so jih pridobili s pomočjo dveh študij, slonijo na vzorcu 370 tisoč ljudi v Veliki Britaniji.

V prvi študiji so imeli cepljeni po prvem odmerku kar 65 % manj možnosti za okužbo s koronavirusom. Tri tedne po cepljenju, ki je bilo izvedeno med decembrom 2020 in aprilom 2021, so okužbe s simptomi upadle za kar 74 % in okužbe brez simptomov za 57 %.

Tisti, ki so prejeli drugi odmerek Pfizerja, so imeli kar 90 % manj možnosti, da bi se okužili. Glede AstraZenece ni zaključnih ugotovitev, saj je bilo v študijo vključenih premalo tistih, ki so prejeli oba odmerka.

Druga študija, v kateri je sodelovalo 46 tisoč odraslih, je pokazala, da je že po enem odmerku raven protiteles strmo narasla. Boljše rezultate sicer dosegajo mlajši, a po dveh odmerkih so vse starostne skupine imele visoko raven protiteles.

Ugotovitve torej poudarjajo pomembnost dveh odmerkov. Še vedno pa je precej nejasnosti, recimo, koliko časa traja zaščita. A že v naslednjem letu bo tudi zaradi raziskav, kot je britanska, na voljo več informacij.