Že skoraj 14 milijonov okuženih: ZDA z dnevnim rekordom in vse več hudo bolnimi mladimi

Sistem univerze Johns Hopkins, ki spremlja globalno število okuženih, je naštel že 13.805.296 primerov okužb z novim koronavirusom po svetu. Kot pravijo, se število vsakih 24 ur poveča za okoli 200.000 primerov, največ k temu prispevajo ZDA, okoli tretjino.

Tam namreč zadnjih devet dni na dan potrdijo približno 60.000 primerov, v zadnjih 24 urah je padel celo rekord – 77.300 potrjenih novih okužb. Ameriški demokrati so se v luči dejstva, da se širjenje virusa nadaljuje, odločili odpovedati veliko strankarsko konvencijo, ki naj bi bila avgusta.

Število mrtvih na globalni ravni se je medtem približalo številki 600.000.

Ker imajo države različne sisteme spremljanja evidenc in poročanja, sicer ne gre za povsem zanesljive podatke. Prav tako se države razlikujejo v obsegu testiranja, kar pomeni, da ponekod veliko primerov okužbe ni nikoli zabeleženih. Poleg tega se trenutno virus z veliko hitrostjo širi po področjih s slabšo medicinsko oskrbo, kar še dodatno otežuje spremljanje števila okužb.

Deset držav z največ okužbami:

ZDA: 3.576.157

Brazilija: 2.012.151

Indija: 1.003.832

Rusija: 751.612

Peru: 341.586

Južna Afrika: 324.221

Mehika: 324.041

Čile: 323.698

Velika Britanija: 294.116

Iran: 267.061

Hudo bolni številni mladi (kadilci)

V ZDA medtem pravijo, da se drastično povečuje število mladih, ki jih morajo obravnavati v bolnišnicah. Število mladih v starostni skupini od 18 do 25 let naj bi se v zadnjem času v bolnišnicah potrojilo.

Petina mladih, ki so morali v bolnišnico, je bila kadilcev, še ugotavljajo strokovnjaki, okoli tretjina jih je trpela za predhodnimi zdravstvenimi težavami, kot so astma, diabetes, bolezni srca ali imunskega sistema.

Novi ukrepi v Izraelu in kritike, da je bilo odpiranje prehitro

V Izraelu, kjer so se maja začeli postopoma vračati v normalno življenje, med drugim so odprli šole, uvajajo nove omejitve. Ta konec tedna bodo zaprta nakupovalna središča, trgovine, bazeni, živalski vrtovi in muzeji.

Prav tako javna zbiranja omejujejo na 10 ljudi v zaprtih prostorih in na 20 ljudi na prostem.

V državi so zabeležili že več kot 44.000 primerov okužb, poročajo o 377 mrtvih. Vrstijo se kritike, da je bilo vračanje v normalno življenje – prehitro.

Težave za Avstralijo, novi ukrepi tudi drugod po svetu

O novem valu poročajo tudi iz avstralske Viktorije, kjer so zabeležili 428 novih primerov, Melbourne pa je že 10 dni ohromljen. Sosednji Novi Južni Wales je uvedel strožja pravila za delovanje lokalov, omejili so zbiranja ljudi. Avstralija je do zdaj potrdila 10.810 primerov in 113 smrti.



Ukrepe je znova nekoliko okrepila Mehika, ki sicer skuša nazaj na noge postaviti zelo prizadeto gospodarstvo, a so se odločili za lokalne omejitve, ko gre za mobilnost, trgovino in predvsem turizem. V priljubljenih turističnih krajih tako veljajo številne omejitve.

Da so potrebni novi ukrepi, zdravniki pozivajo tudi kolumbijske oblasti, potem ko so v prestolnici znova zabeležili porast primerov okužb z novim koronavirusom, razpoložljive kapacitete na intenzivni negi pa so zasedene že skoraj 90-odstotno.

Tudi oblasti v Portoriku so znova odredile zaprtje barov, telovadnic, gledališč, igralnic, omejujejo dostop do plaž, prav tako je prepovedano nočno življenje.

Veliki žarišči: Indija in Brazilija

V Indiji je medtem število okuženih preseglo milijon. Nove ukrepe so uvedli v mestu Pune, karantena se je začela za Bangalore, kjer živi več kot 13 milijonov ljudi.

Razmere so še naprej kritične tudi v Braziliji, kjer so potrdili že več kot dva milijona okužb. Število dnevnih okužb že nekaj časa vztraja pri okoli 40.000 in prebivalci so še naprej izjemno nezadovoljni z ravnanjem vlade, ki ne kaže večjega zanimanja za to, da bi ustavila širjenje virusa.

V Španiji so medtem prebivalcem več sosesk v Barceloni in Leridi naročili, naj ostanejo doma. Gre za okoli 160.000 ljudi, ki jim je dovoljeno le v službo, po nakupih hrane in zdravil, odpravijo se lahko tudi na krajši sprehod.