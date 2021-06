Zelena luč Evropskega parlamenta za evropsko digitalno covidno potrdilo

Iz Evropskega parlamenta prihajajo nove informacije o evropskem digitalnem covidnem potrdilu. Med drugim so odločili, da bodo potrdila o cepljenju, negativnem rezultatu testa oziroma preboleli okužbi veljala v vseh državah članicah, veljati bo začelo 1. julija 2021 in bo veljavno za obdobje enega leta. Sprejeli so tudi spodbude za cenovno sprejemljivo in dostopno testiranje, za nakup testov bodo namenili 100 milijonov evrov. Besedilo mora uradno sprejeti še Svet, nato pa bo objavljeno v Uradnem listu EU.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v sredo zaključili zakonodajno delo v zvezi s svežnjem o evropskem digitalnem covidnem potrdilu, ki bo omogočilo potovanja po Evropski uniji in prispevalo h gospodarskemu okrevanju. Na plenarnem zasedanju so poslanke in poslanci s 546 glasovi za, 93 glasovi proti in 51 vzdržanimi glasovi (za državljane EU) ter s 553 glasovi za, 91 glasovi proti in 46 vzdržanimi glasovi (za državljane tretjih držav) sprejeli nova pravila o evropskem digitalnem covidnem potrdilu. Nacionalni organi bodo potrdilo izdajali brezplačno, na voljo pa bo v digitalni ali papirni obliki s kodo QR. Z njim bodo posamezniki lahko dokazali, da so bili cepljeni proti koronavirusu oziroma da so nedavno prejeli negativen rezultat testa ali pa so bolezen že preboleli. V praksi to pomeni tri različna potrdila. S pomočjo skupnega okvira EU bodo potrdila veljavna in preverljiva po vsej Evropski uniji, tako da ne bo možnosti za goljufije in ponaredke. Sistem bo začel veljati 1. julija 2021 in bo veljal eno leto. Potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje in ne bo veljalo kot potovalni dokument.

icon-expand Digitalno covidno potrdilo FOTO: Shutterstock

Dodatne omejitve potovanj, le če so ustrezno utemeljene Na medinstitucionalnih pogajanjih so poslanke in poslanci dosegli dogovor, da države članice za imetnike potrdil ne bodo mogle uvesti dodatnih omejitev gibanja, kot so karantena, samoosamitev in testiranje, razen če bodo te sorazmerne in potrebne za varovanje javnega zdravja. Upoštevati bo treba tudi znanstvene dokaze, vključno z epidemiološkimi podatki, ki jih objavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Če je to mogoče, je treba druge države članice in Evropsko komisijo o ukrepih obvestiti 48 ur, javnost pa 24 ur prej. Države članice naj bi zagotovile cenovno sprejemljivo in dostopno testiranje. Evropska komisija se je na zahtevo Evropskega parlamenta zavezala, da bo v okviru instrumenta za nujno pomoč mobilizirala 100 milijonov evrov in tako državam članicam omogočila nakup testov za izdajo evropskih digitalnih covidnih potrdil.

Države članice morajo sprejeti potrdila o cepljenju s cepivi, ki jih je odobrila EMA Vse države članice morajo sprejeti potrdila o cepljenju, ki so jih izdale druge države članice, in sicer s cepivi, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila. Same pa se bodo lahko odločile, ali bodo sprejele tudi potrdila za cepiva, odobrena po nacionalnih postopkih, ali cepiva, katerih uporabo Svetovna zdravstvena organizacija dovoljuje v izrednih primerih. Vsi osebni podatki morajo biti obdelani v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov. Certifikati se bodo preverjali zunaj spleta, osebni podatki pa se ne bodo hranili. "Parlament je danes določil tempo za ponovno vzpostavitev prostega gibanja in popolnoma delujočega schengenskega območja med pandemijo. Evropsko digitalno covidno potrdilo bo začelo delovati 1. julija in bo zagotovilo varno in usklajeno potovanje letos poleti. Države EU naj se vzdržijo uvajanja dodatnih omejitev, razen če so te nujno potrebne in sorazmerne. Spodbudno je, da nekatere države potrdilo že izdajajo," je dejal predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španija). Besedilo mora zdaj uradno sprejeti Svet, nato pa bo objavljeno v Uradnem listu EU. Potrdilo bo v veljavi in uporabi od 1. julija 2021.