Zelena luč FDA: poživitveni odmerek za otroke, stare od 12 do 15 let

FDA je poleg tega poživitveni odmerek za otroke od 12 do 15 let odobrila že pet mesecev po drugem odmerku in ne šele po šestih mesecih.

Ameriške zdravstvene oblasti medtem še naprej pozivajo vse Američane k cepljenju s poživitvenim odmerkom Pfizerja ali Moderne, čeprav obenem trdijo, da tudi dva odmerka omenjenih cepiv nudita relativno dovolj visoko stopnjo zaščite.

Različica koronavirusa omikron, ki se hitro širi po ZDA, se je izkazala za manj nevarno kot prejšnje, še posebej za tiste, ki so cepljeni. Poživitveni odmerek pa naj bi ščitil pred hospitalizacijo in smrtjo tudi v primeru okužbe z omikronom.

V ZDA je dva odmerka Pfizerja doslej dobilo okrog 13,5 milijona otrok, starih od 12 do 17 let. Za stare 16 in 17 let je bil poživitveni odmerek Pfizerja odobren zgodaj decembra lani, stari od 12 do 15 let pa se lahko cepijo z dvema odmerkoma Pfizerja od maja lani.

Otroci, stari od pet do 11 let, pa so se lahko v ZDA začeli cepiti novembra lani.