Zelena luč tudi za AstraZeneco: na Otoku odobrena uporaba cepiva

Dobra novica z Otoka: kot poroča BBC, je bilo cepivo proizvajalca AstraZeneca, ki so ga razvili znanstveniki z Univerze v Oxfordu, odobreno za uporabo v Veliki Britaniji. Po njihovih besedah gre za pomembno prelomnico v boju proti pandemiji covida-19. Zdaj bodo začeli z intenzivno kampanjo, s katero bodo ljudi skušali prepričati, da je prav cepljenje najpomembnejši korak k vrnitvi v 'normalno' življenje, še navaja britanski spletni portal.

Britanska vlada je pri AstraZeneci že naročila 100 milijonov odmerkov cepiva, kar zadostuje za cepljenje 50 milijonov ljudi.

Cepivo je varno in učinkovito, poudarjajo v Veliki Britaniji. Oxfordski znanstveniki so ga zasnovali v prvih mesecih leta 2020, na prvem prostovoljcu je bilo testirano aprila letos, nato so ga preizkusili na več tisoč ljudeh.