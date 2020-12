Zelena luč tudi za cepivo Moderne

Odločitev FDA, da odobri cepivo, temelji na rezultatih študije, v kateri je sodelovalo 30.000 prostovoljcev - in kjer se je cepivo izkazalo za 95-odstotno učinkovito. Prav tako so zabeležili le malo reakcij na cepivo, večinoma bolečino in rdečino okoli mesta vboda.

V ZDA sicer že poteka cepljenje s Pfizerjevim cepivom."Zdaj imamo torej na voljo dve cepivi, FDA je s tem storila še en korak v boju proti globalni pandemiji, ki v ZDA vsak dan povzroči veliko hospitalizacij in smrti," je ob tem dejal predstavnik FDA Stephen M. Hahn.

Cepivo Moderne nameravajo uporabljati predvsem v bolj odročnih krajih, v podeželskih bolnišnicah, najprej pa bodo cepili najbolj ranljive skupine in stanovalce domov za starejše.

Lastnosti cepiva namreč omogočajo bolj preprosto shranjevanje, saj ga ni treba shranjevati pri –75 stopinjah Celzija kot Pfizerjevo, zaradi česar je transport tega cepiva zahteven, shranjevanje pa prav tako. Modernino cepivo potrebuje temperaturo "le" minus 20 stopinj Celzija.