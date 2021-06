Zelena luč za zeleno potrdilo? Z njim naj bi državljani EU potovali od 1. julija dalje

Evropski poslanci naj bi med današnjo razpravo ponovno poudarili potrebo po cenovno dostopnih testih na okužbo z novim koronavirusom in se zavzeli za to, da države članice imetnikom potrdil ne smejo nalagati dodatnih omejitev pri potovanjih, razen če je to zaradi zaščite javnega zdravja upravičeno.

Danes bodo glasovali o obeh uredbah, ki urejata vprašanje uvedbe covidnega potrdila za državljane EU in tretjih držav, rezultate glasovanja pa bodo objavili v sredo. Po potrditvi še s strani držav članic naj bi potrdilo 1. julija uveljavili v celotni EU.

Z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EUJosepom Borrellom bodo poslanci razpravljali o zaostritvi odnosov med EU in Belorusijo po prisilnem pristanku letala družbe Ryanair v Minsku in aretaciji beloruskega novinarja Romana Protaseviča.

Voditelji držav EU so se v odzivu na ravnanje Minska zavzeli za ukrepe in nove sankcije proti beloruskemu režimu. Svet EU je tako minuli petek odločil zapreti zračni prostor EU za letala beloruskih letalskih družb.

Poslanci bodo danes razpravljali tudi o postopkih ocenjevanja nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki so jih predložile države članice. Na dnevnem redu je tudi glasovanje o novi strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, pri čemer naj bi pozvali k sprejetju zakonodajnega akta o biotski raznovrstnosti ter k boljši zaščiti kopenskih in morskih območij unije.