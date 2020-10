Vlada bo pomanjkanje zdravstvenega kadra v času epidemije reševala s specializanti

Mnoge bolnišnice si pomagajo s premeščanjem osebja iz drugih oddelkov, kar okrni delo na teh oddelkih, prav tako si pomagajo s premeščanjem spacializantov. Ob tem so še včeraj v Zdravniški zbornici Slovenije (znova) opozorili, da s strani pristojnega ministrstva še vedno niso pridobili jasnih navodil, kako naj to premeščanje izvajajo. "Okoli dva tisoč specializantov ter vse javne zdravstvene ustanove v državi še vedno čakamo na odziv oziroma navodila Ministrstva za zdravje. Želimo jasen in nedvoumen odgovor o tem, katere so tiste pravne podlage, po katerih lahko zdravstveni zavodi specializante iz kroženja po programu specializacije razporejajo na delo v matični ustanovi ali na drugih lokacijah, kjer bi jih nujno potrebovali," so zapisali na Zdravniški zbornici.

Ob vse slabši epidemiološki sliki v Sloveniji, zaposleni v zdravstvu izpostavljajo, da je stanje oziroma pomanjkanje usposobljenega kadra za delo na oddelkih intenzivne terapije, kjer se zdravijo najtežji primeri obolelih s covidom-19, izredno zaskrbljujoče. Kot smo poročali že prejšnji teden, pa to ni stvar zadnjega leta, niti ne posledica epidemije koronavirusa, pač pa gre za problem, ki se vleče in ne rešuje že vrsto let.

No, vlada je po včerajšnji seji,kjer so med drugim sprejeli nove protikoronske ukrepe, sporočila, da je sprejela tudi sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije, ki je bil sprejet v mesecu maju 2020.

"Vsebina, ki jo sedaj ureja odlok, se bo prenesla v odredbo o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19 in bo področje uredila na drugačen način, in sicer: da se specializanta kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja bolezni covid-19, da se sekundarij (pripravništvo ali izbirni del) kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjena covid-19," so zapisali na pristojnem Ministrstvu za zdravje.