Ponekod na vrsti za cepljenje že 50-letniki? 'Opravili bomo inšpekcijski nadzor'

Da v Sloveniji trenutno cepimo s cepivi treh proizvajalcev, pričakuje pa se, da bo v kratkem odobreno še cepivo Johnson & Johnson, s katerim bi v aprilu, maju in juniju lahko cepili okoli 230.000 ljudi, je povedal koordinator za cepljenje proti covidu-19 Jelko Kacin. Trenutno se najbolj intenzivno cepi starostnike med 75 in 79 let. Na vprašanje, zakaj po nekaterih zdravstvenih domovih še niso cepili niti vseh 80-letnikov, ponekod pa na cepljenje že vabijo zdrave 50-letnike, pa je Kacin odgovoril, da bo v teh primerih zdravstvena inšpekcija opravila nadzor.

Na dopoldanski novinarski konferenci vlade je Jelko Kacin,državni sekretar in koordinator cepljenja proti covidu-19, dejal, da "okvirni sporazum med NIJZ in farmacevtsko družbo Salus omogoča, da bi bili kos obsežnejšemu cepljenju, ki nas čaka v naslednjih tednih in mesecih". Salus je predstavnik podjetje Pfizer Biontech in ima zagotovljene vse skladiščne pogoje za shranjevanje cepiva pri nizkih temperaturah, je dodal. Zato sprejema pošiljke od dobavitelja, skladišči, pripravlja in izdaja ter prevaža cepiva. Letna pogodba z omenjeno družbo znaša nekaj manj kot 880.000 evrov z DDV, je razkril Kacin. Na ta način se bo NIJZ lahko osredotočil na druge naloge, je pojasnil Kacin in dodal, da gre predvsem za natančno spremljanje potreb po cepivih določenih proizvajalcev. "To je pomembno, da bomo glede na časovne intervale med prvim in drugim odmerkom, ki so različni, natančno dobavljali potrebno število vial," je pouadril. V Sloveniji ta trenutek dobavljamo cepiva samo treh proizvajalcev. V četrtek naj bi Ema odobrila cepivo družbe Johnson & Johnson, pri katerem za polno zaščito zadostuje že en odmerek. "Proizvajalec mora naročnikom naslednji dan dostaviti 0,47 odstotka skupne količine cepiv, ki je predvidena za april. Čeprav številke še ne moremo razkriti, naši izračuni govorijo, da bi morali aprila, maja in junija dobiti 230.000 odmerkov cepiva," je povedal Kacin.

icon-expand Skupaj naj bi v marcu uporabili 282.819 odmerkov cepiv, je na vladni novinarski konferenci povedal državni sekretar in koordinator za cepljenje proti covidu-19 Jelko Kacin. FOTO: Damjan Žibert

O količini dobavljenih cepiv V marcu bomo skupaj prejeli okoli 100.000 odmerkov cepiva Pfizer, vsak teden okoli 20.000 odmerkov, je še pojasnil koordinator cepljenja proti covidu-19. Prav tako bomo še v tem mesecu prejeli okoli 30.000 odmerkov cepiva Moderna. Povečuje se tudi število dobav AstraZeneca: "Četrtega marca smo prejeli 21.600 odmerkov, kar je manj, kot je bilo napovedano. Predvidoma naj bi do konca marca prejeli več kot 150.000 odmerkov."

Trenutno se intenzivno cepi starostnike med 75 in 79 let Trenutno ni razdeljeno manj kot tri odstotke cepiva. "Za drugi odmerek s cepivom Pfizer hranimo 5.600 odmerkov. Za vsak primer, če bi prišlo do zamud pri dobavi. Imamo pa le 1200 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki jih bomo prav tako razdelili, bodisi za cepljenje kroničnih bolnikov ali pa tam, kjer so se morda ušteli glede števila cepljenja šolnikov," je dejal Kacin. Precepljenost starejših nad 90 let s prvim odmerkom je 43-odstotna, od 85 do 89 let 49,8-odstotna, od 80 do 84 let 53,5-odstotna, od 75 do 79 let 30,4-odstotna. "To je kategorija, ki se sedaj intenzivno cepi," je dejal Kacin. Od 70 do 74 let je s prvim odmerkom cepljenih pet odstotkov.

Po besedah Kacina si vlada želi, da bi do konca junija precepili več kot 60 odstotkov prebivalstva. Na vprašanje, zakaj so ponekod cepljeni že zdravi 50-letniki, spet drugod pa niso na vrsto prišli še niti vsi 80-letniki, je Kacin odgovoril: "Povsod tam, kjer so odstopanja prevelika navzgor in navzdol, bodo zdravstvene inšpekcije opravile nadzor."Meni pa, da do tega prihaja, ker se "ponekod bolj zavzamejo, so bolj podjetni" in zato hitreje pridejo do odmerkov cepiv. Kacin se je dotaknil tudi cepljenja šolnikov. V zvezi s tem je izpostavil, da je "interes za cepljenje med vzgojitelji žal pol manjši kot med učitelji in profesorji".

