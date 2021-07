Zemljevid ECDC: Slovenija zelena, slika v nekaterih turističnih državah slabša

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je objavil nov zemljevid evropskih držav z aktualnimi epidemiološkimi podatki. Slovenija tudi tokrat, prav tako pa tudi Madžarska in večji del Avstrije.

Hrvaška obala je medtem še vedno oranžna. S ponedeljkom so na Hrvaškem zaostrili epidemiološke ukrepe ob obali, da ne bi zdrsnili v rdeče območje in ogrozili za zdaj uspešno turistično sezono. Celinski del države medtem ostaja zelen, tako kot tudi večina srednje Evrope.

Na Hrvaškem sicer trenutno dopustuje več kot milijon domačih in tujih turistov, med katerimi je tudi okoli 150 tisoč Slovencev. Mnogi so Hrvaško namreč prepoznali kot epidemiološko najbolj varno turistično državo v Sredozemlju. Vendar pa je vse odvisno od epidemioloških razmer, ki bi se lahko že kmalu poslabšale. Na zabavi v Zrćah naj bi se namreč okužilo več Avstrijcev, že pred tem pa je do prenosa okužbe prišlo tudi na zabavi X-Jam.